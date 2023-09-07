Заварухин о промахе Трямкина по пустым воротам в овертайме: «Зачем нам ругать кого-то? Будем разбирать ошибки каждого игрока»

Теги Авангард Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Никита Трямкин Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал промах Никиты Трямкина по пустым воротам.

Случилось это в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ). Омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. В одном из эпизодов Трямкин не забил в пустые ворота.

«Будем ли ругать Никиту Трямкина за промах по пустым воротам? Зачем нам ругать кого-то. Будем разбирать ошибки каждого игрока.

У нас нет такого, что кому-то не показываем на ошибки – всем показываем, и это здорово в коллективе, когда все в равных условиях», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Защитник «Автомобилиста» Трямкин не забил в пустые ворота «Авангарда» в овертайме

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1 комментарий

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PuRGeN
Да тут и ругать какой смысл? Если он безалаберно отнесся к моменту, то тут уж ругай не ругай, надо как-то еще его мотивировать, либо зажать в запас
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