Заварухин о промахе Трямкина по пустым воротам в овертайме: «Зачем нам ругать кого-то? Будем разбирать ошибки каждого игрока»
Николай Заварухин прокомментировал промах Никиты Трямкина по пустым воротам.
Случилось это в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ). Омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. В одном из эпизодов Трямкин не забил в пустые ворота.
«Будем ли ругать Никиту Трямкина за промах по пустым воротам? Зачем нам ругать кого-то. Будем разбирать ошибки каждого игрока.
У нас нет такого, что кому-то не показываем на ошибки – всем показываем, и это здорово в коллективе, когда все в равных условиях», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
Защитник «Автомобилиста» Трямкин не забил в пустые ворота «Авангарда» в овертайме
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