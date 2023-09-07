Александр Кожевников: «Не скажу, что «Авангард» сразу пойдет на чемпионство после той вакханалии. Но сейчас в клуб пришли нормальные люди»

Александр Кожевников высказался об «Авангарде».

В частности, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поразмышлял о том, стоило ли «Авангарду» в межсезонье приглашать Илью Воробьева на должность главного тренера.

«Почему мы говорим только о Воробьеве? Есть же еще, например, Сергей Светлов. У нас вообще 5-6 тренеров серьезно недооценены. Свои, доморощенные! Но у каждого клуба существуют какие-то принципы, поэтому можно сколько угодно рассуждать о том, почему кто-то не пригласил того или иного тренера.

Я уже говорил, что Кравец – хороший тренер, стабильный, умный, рассудительный. Он это уже не раз доказывал в разных клубах. А дальше все зависит от руководства клуба – либо оно доверяет тренеру, либо не доверяет. И омичи сделали выбор.

Я не говорю, что получилась хорошая селекционная кампания, но в концовке межсезонья «Авангард» немного наверстал и смог подписать несколько толковых игроков. Посмотрим, что из этого выйдет.

Естественно, я не буду утверждать, что команда теперь сразу пойдет на чемпионство, особенно после той вакханалии, что там происходила. Нужно время, чтобы навести порядок. Считаю, что сейчас в омский клуб пришли нормальные люди, которые все делают правильно, и их надо поддерживать», – сказал Кожевников.