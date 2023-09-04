Кожевников рад поправкам в регламент КХЛ: «Наконец-то мы послали всех. Если нас склоняют к тому, что какие-то французы с финнами будут нас унижать и снимать очки с ЦСКА, это бред. Какого хрена?»

Александр Кожевников считает, что ИИХФ не имеет права указывать КХЛ, что делать.

Сегодня стало известно, что лига изменила регламент, чтобы дисквалифицированный Международной федерацией хоккея вратарь смог сыграть за .

«Я просто рад этому. Наконец-то мы послали всех подальше и будем решать сами.

КХЛ считается второй по силе лигой мира. Поэтому она должна иметь право на свои внутренние решения.

Если нас склоняют к тому, что Международная федерация хоккея, какие-то французы с финнами будут нас унижать и снимать очки с ЦСКА, это бред.

Какое они имеют право вмешиваться в дела нашего чемпионата? КХЛ же не Евролига.

Скажу грубо, какого хрена такая ерунда происходит?

Наконец-то мы решили, что будем сами определять правила участия игроков в матчах . Это здорово, то что надо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.