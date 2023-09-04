Кожевников рад поправкам в регламент КХЛ: «Наконец-то мы послали всех. Если нас склоняют к тому, что какие-то французы с финнами будут нас унижать и снимать очки с ЦСКА, это бред. Какого хрена?»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов брань Хоккей

Александр Кожевников считает, что ИИХФ не имеет права указывать КХЛ, что делать.

Сегодня стало известно, что лига изменила регламент, чтобы дисквалифицированный Международной федерацией хоккея вратарь Иван Федотов смог сыграть за ЦСКА.

«Я просто рад этому. Наконец-то мы послали всех подальше и будем решать сами.

КХЛ считается второй по силе лигой мира. Поэтому она должна иметь право на свои внутренние решения.

Если нас склоняют к тому, что Международная федерация хоккея, какие-то французы с финнами будут нас унижать и снимать очки с ЦСКА, это бред.

Какое они имеют право вмешиваться в дела нашего чемпионата? КХЛ же не Евролига.

Скажу грубо, какого хрена такая ерунда происходит?

Наконец-то мы решили, что будем сами определять правила участия игроков в матчах КХЛ. Это здорово, то что надо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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ruslan.ufa
Нет темы для статейки - набери Кожевникова.
+4
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Павел Гаврош
сколько ждунов в комментариях... Да всё правильно нас отстранили не за что от хоккея. А мы ещё после этого должны ИИХФ подчиняться.Пока нас не востановят нефиг вообще туда суваться.
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Ебздрогыч
И незамедлительно выпил
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Mi4eL
как дикари какие то
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