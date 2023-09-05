Кожевников о Мыскиной во главе «Лады»: «Нормальное назначение. При чем тут то, что она женщина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения?»

Теги Лада Анастасия Мыскина КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями об Анастасии Мыскиной во главе «Лады».

Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба. Ранее стало известно, что Мыскина может стать президентом «Лады». 

– Нормальное назначение, свой человек, почему нет? Дай бог, что наших туда берут, будет отстаивать наших людей.

– Как считаете, со стороны «Лады» это правильный шаг? Команда только вернулась в КХЛ и сразу отдает бразды правления женщине. Не слишком ли большой риск? 

– При чем тут то, что она женщина? Главное то, как она понимает свою работу. Какая разница, женщина или мужчина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения? Она великая теннисистка. 

– Если у Мыскиной получится, станет ли она примером для других клубов КХЛ? 

– Посмотрим, как она будет себя проявлять, как эксперимент (смеется). А там уже все пойдет или по накатанной, или что-то пойдет не так. Все будет зависеть от ее действий.

Верю ли я в нее? Как в теннисистку – да, а там я же не знаю, как она будет себя вести, правильно? Давайте посмотрим, пример будет либо плохим, либо хорошим, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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5 комментариев

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Oleg Olegov
"Давайте посмотрим, пример будет либо плохим, либо хорошим’

Наконец-то нормальное экспертное мнение.
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Asl Ali
И этот человек критиковал Хартли который выйграл все и везде ))) забавный синяк . как его слова ваще воспринимать можно
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Араик Оганесян
"Это пипец", - добавил Кожевников.
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Харламов Никита
кто это и что он сделал с настоящим Кожевниковым 😱
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Angelgirl
Те которые на виду, судя по всему думают очень слабо.
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