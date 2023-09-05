Кожевников о Мыскиной во главе «Лады»: «Нормальное назначение. При чем тут то, что она женщина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения?»
Александр Кожевников поделился мыслями об Анастасии Мыскиной во главе «Лады».
Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба. Ранее стало известно, что Мыскина может стать президентом «Лады».
– Нормальное назначение, свой человек, почему нет? Дай бог, что наших туда берут, будет отстаивать наших людей.
– Как считаете, со стороны «Лады» это правильный шаг? Команда только вернулась в КХЛ и сразу отдает бразды правления женщине. Не слишком ли большой риск?
– При чем тут то, что она женщина? Главное то, как она понимает свою работу. Какая разница, женщина или мужчина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения? Она великая теннисистка.
– Если у Мыскиной получится, станет ли она примером для других клубов КХЛ?
– Посмотрим, как она будет себя проявлять, как эксперимент (смеется). А там уже все пойдет или по накатанной, или что-то пойдет не так. Все будет зависеть от ее действий.
Верю ли я в нее? Как в теннисистку – да, а там я же не знаю, как она будет себя вести, правильно? Давайте посмотрим, пример будет либо плохим, либо хорошим, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.
Наконец-то нормальное экспертное мнение.