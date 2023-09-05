Кожевников об «Авангарде»: «Как только руководство сменилось, сразу же наступил порядок, Кравец был утвержден. Приятно смотреть на Омск, там видна мысль»

Александр Кожевников похвалил руководство «Авангарда» за сохранение тренера.

« , безусловно, толковый тренер. В свое время и в СКА, и в «Витязе» он также показал себя с очень хорошей стороны. У него видна тренерская стезя, понятие, он правильно подбирает игроков. В прошлом сезоне Кравец дал результат с «Авангардом», поэтому абсолютно заслуженно сохранил должность и на нынешний чемпионат.

Другой вопрос, что его долго держали запасным вариантом, пытаясь договориться с кем-то другим. Но как только руководство « » сменилось, сразу же наступил порядок, и Кравец был утвержден в должности.

И сейчас мне приятно смотреть на омский клуб, там видна мысль, плюс, удалось сделать хорошие приобретения под занавес межсезонья.

Боюсь, если бы в клубе осталось старое руководство, то ничего этого могло и не быть, в том числе и Кравеца на посту главного тренера», – считает двукратный олимпийский чемпион.