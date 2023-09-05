Кожевников об «Авангарде»: «Как только руководство сменилось, сразу же наступил порядок, Кравец был утвержден. Приятно смотреть на Омск, там видна мысль»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Михаил Кравец Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников похвалил руководство «Авангарда» за сохранение тренера.

«Кравец, безусловно, толковый тренер. В свое время и в СКА, и в «Витязе» он также показал себя с очень хорошей стороны. У него видна тренерская стезя, понятие, он правильно подбирает игроков. В прошлом сезоне Кравец дал результат с «Авангардом», поэтому абсолютно заслуженно сохранил должность и на нынешний чемпионат.

Другой вопрос, что его долго держали запасным вариантом, пытаясь договориться с кем-то другим. Но как только руководство «Авангарда» сменилось, сразу же наступил порядок, и Кравец был утвержден в должности.

И сейчас мне приятно смотреть на омский клуб, там видна мысль, плюс, удалось сделать хорошие приобретения под занавес межсезонья.

Боюсь, если бы в клубе осталось старое руководство, то ничего этого могло и не быть, в том числе и Кравеца на посту главного тренера», – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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гога11
А когда Авангард выиграл Кубок Гагарина с Хартли смотреть было неприятно? У этого 2х кратного Олимпийского чемпиона крыша уже едет на почве "патриотизма".
+16
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+13
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Goodvin55
Да тут по крайней мере для меня всё понятно. Крылов поводил Ротену по губам сначала с Михеевым, потом с Чинаховым, теперь пытался с Грицюком. Смысл терять репутацию и самоуважение в заведомо неравных условиях. Нет у Крылова такого папы как у Йозе, да и 800 матчей наверное не помотрел. Сделал всё правильно ушел с наименьшим вредом для клуба.
+10
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+10
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Mikl_5555
теперь понятно,откуда у старика деньги на борзянку берутся..
+7
-2
+5
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Mikl_5555
Ответ гога11
А когда Авангард выиграл Кубок Гагарина с Хартли смотреть было неприятно? У этого 2х кратного Олимпийского чемпиона крыша уже едет на почве "патриотизма".
так и дальше будет продолжаться, пока в аптеках не введут запрет на продажу больше 5 фанфуриков боярышника в одни руки.
+3
-2
+1
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Зара Рудова
Остановитесь, Александр, прошу 😂
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