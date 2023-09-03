Александр Кожевников: «ИИХФ идет полностью против нас – делает пакости. Отношения в дальнейшем станут еще хуже, думаю»

Александр Кожевников заявил, что ИИХФ делает пакости российскому хоккею.

Об этом двукратный олимпийский чемпион заявил относительно ситуации с голкипером Иваном Федотовым, который сыграл в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

«Североамериканские хоккеисты играют у нас. Наших ребят у них тоже полно. Сколько нашей молодежи там играет.

А Международная федерация идет против нас полностью. Она делает нам пакости. Думаю, отношения в дальнейшем станут ещё хуже.

Но надо это все как-то прекращать», – сказал Александр Кожевников.