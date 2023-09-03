Александр Кожевников: «ИИХФ идет полностью против нас – делает пакости. Отношения в дальнейшем станут еще хуже, думаю»

Теги ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников заявил, что ИИХФ делает пакости российскому хоккею.

Об этом двукратный олимпийский чемпион заявил относительно ситуации с голкипером Иваном Федотовым, который сыграл в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

«Североамериканские хоккеисты играют у нас. Наших ребят у них тоже полно. Сколько нашей молодежи там играет.

А Международная федерация идет против нас полностью. Она делает нам пакости. Думаю, отношения в дальнейшем станут ещё хуже.

Но надо это все как-то прекращать», – сказал Александр Кожевников.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный колобок
Что отношения станут ещё хуже - это к гадалке не ходи. ИИХФ, которую ФХР же и втянула в это дело, в соответствии с Трансферным регламентом забанила игрока. КХЛ при полном попустительстве ФХР на эту дисквалификацию демонстративно положила болт. Учитывая, что ни одна из сторон уступать не собирается, других вариантов кроме ухудшения отношений в принципе нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KettyPerry
каких наших ребят у них полно??? о чем ты говоришь! Причем тут НХЛ И АХЛ где действительно их полно (независимые лиги) и ИИХФ??? Ид...от в очередной раз ты Кожевников!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
"Надо как-то прекращать". Хм, понятно как! А уважаемый олимпионик не нагнетал бы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий