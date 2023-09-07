Тардиф о санкциях из-за Федотова в заявке ЦСКА: «Будем смотреть, если он появится на льду»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф высказался о санкциях из-за ситуации с Иваном Федотовым.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

Президент ИИХФ ответил на вопрос о дальнейших шагах организации в связи с появлением Федотова в заявке ЦСКА на матчи.

«Мы будем смотреть, если он появится на льду.

Возможные сроки рассмотрения апелляции ЦСКА? Дисциплинарный комитет является независимым, поэтому у него есть свой график рассмотрения дел», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Он также отметил, что «вся информация по делу Федотова будет доведена до членов ИИХФ» на полугодовом конгрессе организации, который пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

Как дела у Федотова? Просидел два матча подряд в запасе – говорит, что готов на 70-75%

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12 комментариев

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Garikus89
Уже если появится на льду. Потом будет если пропустит шайбу, потом две, а там уже и дисква закончится)
+7
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Серый
Ответ Поговорим о разном
Фраза Тардифа: «Мы будем смотреть, если он появится на льду.". Интересная мысль. А, что может не появиться???? У Федотова контракт тут на два года. И явно не за сто рублей в месяц. Кто его на лавке в запасе при этом держать долго будет? Будут выпускать.
Самое интересное в том, что уже само включение в заявку должно быть поводом для дисциплинарного дела. Видать. занесли
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Поговорим о разном
Фраза Тардифа: «Мы будем смотреть, если он появится на льду.". Интересная мысль. А, что может не появиться???? У Федотова контракт тут на два года. И явно не за сто рублей в месяц. Кто его на лавке в запасе при этом держать долго будет? Будут выпускать.
+5
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WW77
АБВ
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вован63
Так он в заявке, значит он играет.
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vik444
Ответ TesterCP
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Sever12
Ответ vik444
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Booligan
Ответ Sever12
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Pink Floyd1276
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АБВГДейка?
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Booligan
Ответ Pink Floyd1276
АБВГДейка?
Нет, следующая И
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Поговорим о разном
Ответ Серый
Самое интересное в том, что уже само включение в заявку должно быть поводом для дисциплинарного дела. Видать. занесли
На предмет "занесения" просто промолчу. А дальше, хоть мне модераторская снова пришлёт "вагон" о том, что я возможно грубиянка и очень плохая, но скажу: Люк до безобразия такой - неграмотный??? Не верю!!!! Совсем дурашливые не доходят до таких должностей. А хитрые и с "поддержкой в тылу" - всегда. И он скорее из таких. И ещё он всё знает наверняка, что там в их "кухне" заваривается, но нам естественно не расскажет. А вот: "будем дальше посмотреть" - обычное дело.
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