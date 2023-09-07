Тардиф о санкциях из-за Федотова в заявке ЦСКА: «Будем смотреть, если он появится на льду»

Люк Тардиф высказался о санкциях из-за ситуации с Иваном Федотовым.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче . Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

Президент ИИХФ ответил на вопрос о дальнейших шагах организации в связи с появлением Федотова в заявке на матчи.

«Мы будем смотреть, если он появится на льду.

Возможные сроки рассмотрения апелляции ЦСКА? Дисциплинарный комитет является независимым, поэтому у него есть свой график рассмотрения дел», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Он также отметил, что «вся информация по делу Федотова будет доведена до членов ИИХФ» на полугодовом конгрессе организации, который пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

Как дела у Федотова? Просидел два матча подряд в запасе – говорит, что готов на 70-75%