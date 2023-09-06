Вайсфельд о том, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком»: «Есть договор, клубы его выполняют. Может, это было принципиальным условием сделки»

Теги Амур Спартак Леонид Вайсфельд КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о том, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком».

Александр Хохлачев пропустит матч против «Спартака» в Москве. Это одно из условий сделки по обмену игрока в «Амур».

– Нормально к этому отношусь – так договорились. Может быть, это было принципиальным условием сделки.

– Но в матче потерялась интрига. Многие болельщики «Спартака» специально бы пошли на Хохлачева.

– Есть договор, и клубы его выполняют. Если бы Хохлачева вообще в «Амуре» не было, то и интриги бы не было. Это не хорошо и не плохо, просто часть сделки.

Если бы я был на месте руководства «Спартака», то не акцентировал бы внимание на участии Хохлачева. Но в клубе считают этот момент принципиальным. У них свои соображения, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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4 комментария

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Веня Гусев
Да уж интрига ушла...
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Михаил Качалов
Хрень какаета, что только не придумают
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вован63
А если Спартак и Амур встретятся в плей офф?
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