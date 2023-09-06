Вайсфельд о том, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком»: «Есть договор, клубы его выполняют. Может, это было принципиальным условием сделки»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком».

пропустит матч против «Спартака» в Москве. Это одно из условий сделки по обмену игрока в « ».

– Нормально к этому отношусь – так договорились. Может быть, это было принципиальным условием сделки.

– Но в матче потерялась интрига. Многие болельщики « » специально бы пошли на Хохлачева.

– Есть договор, и клубы его выполняют. Если бы Хохлачева вообще в «Амуре» не было, то и интриги бы не было. Это не хорошо и не плохо, просто часть сделки.

Если бы я был на месте руководства «Спартака», то не акцентировал бы внимание на участии Хохлачева. Но в клубе считают этот момент принципиальным. У них свои соображения, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.