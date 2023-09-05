Талалуев о «Спартаке» без Хохлачева: «Да, Хохол покинул команду. Другие ребята стали брать на себя лидерство»

Форвард «Спартака» Илья Талалуев высказался об уходе Александра Хохлачева.

29-летний нападающий был обменян в «Амур» перед стартом Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вчера красно-белые обыграли «Северсталь» (6:4).

«Почему-то плохо начинаем матчи. Даже не могу сказать, в чем причина таких проблем. Будем работать над этим. Тренеры сегодня нам на это указали в перерыве.

Второй период начали с заброшенной шайбы, очень хорошо играли, пошли вперед. К тому же болельщики «понесли» нас, и все получилось.

Что касается высокой результативности « » и влияния на это новичков клуба, то ребята-то у нас вообще золотые. Все в совокупности. Да, Хохол [Александр Хохлачев] покинул команду, но заигрываем нового форварда. Мы очень рассчитываем на него.

Другие ребята стали брать на себя ответственность и лидерство», – сказал .