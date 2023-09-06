Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена с «Амуром». В Хабаровске – сможет (ТАСС)
Александр Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена.
Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в «Амур».
В 2 матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка.
«Спартак» при обмене Хохлачева поставил такое условие, при котором он не сыграет в Москве.
В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет», – приводит ТАСС сообщение информированного источника.
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