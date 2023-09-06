Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена с «Амуром». В Хабаровске – сможет (ТАСС)

Александр Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена.

Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в « ».

В 2 матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка.

« » при обмене поставил такое условие, при котором он не сыграет в Москве.

В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет», – приводит сообщение информированного источника.