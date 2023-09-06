Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена с «Амуром». В Хабаровске – сможет (ТАСС)

Теги Амур Спартак КХЛ Александр Хохлачев ТАСС Хоккей

Александр Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве по условиям обмена.

Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в «Амур». 

В 2 матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка. 

«Спартак» при обмене Хохлачева поставил такое условие, при котором он не сыграет в Москве.

В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет», – приводит ТАСС сообщение информированного источника. 

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1 комментарий

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Russ Ivan
Ну хоть что-то научились выторговывать при потере ведущего игрока...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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