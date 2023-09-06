«Амур» заявил, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком»: «Это одно из условий обмена. Кроме того, у Александра микроповреждение»
«Амур» подтвердил, что форвард Александр Хохлачев не сыграет со «Спартаком».
«Александр Хохлачев не примет участия в сегодняшнем матче со «Спартаком».
Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб.
Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», – сообщил генеральный менеджер клуба из Хабаровска Вадим Покотило.
Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в «Амур».
В двух матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка.
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