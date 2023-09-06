«Амур» заявил, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком»: «Это одно из условий обмена. Кроме того, у Александра микроповреждение»

«Амур» подтвердил, что форвард Александр Хохлачев не сыграет со «Спартаком».

« не примет участия в сегодняшнем матче со « ».

Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб.

Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», – сообщил генеральный менеджер клуба из Хабаровска Вадим Покотило.

Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в « ».

В двух матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка.