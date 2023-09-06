«Амур» заявил, что Хохлачев не сыграет со «Спартаком»: «Это одно из условий обмена. Кроме того, у Александра микроповреждение»

Теги Амур Спартак травмы Вадим Покотило КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

«Амур» подтвердил, что форвард Александр Хохлачев не сыграет со «Спартаком».

«Александр Хохлачев не примет участия в сегодняшнем матче со «Спартаком».

Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб.

Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», – сообщил генеральный менеджер клуба из Хабаровска Вадим Покотило.

Незадолго до старта Фонбет Чемпионата КХЛ московский клуб обменял 29-летнего нападающего в «Амур».

В двух матчах за новый клуб Хохлачев набрал 3 (2+1) очка.

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8 комментариев

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Cергей Сухарев
Мутная сделка.
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Дмитрий Клюквин
чушь какая-то
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slipar
Цирк на колесах
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Степан Ф
а если они в плей-офф друг с другом будут играть?
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Виктор
Что за чушь? Если бы дома Амур играл, то понятно, а тем более на выезде?
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Сергей Орлов
Колхоз.
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Владимир
А это разве по спортивному принципу???
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Мелкие лавочники
чего то нам не договаривают...
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