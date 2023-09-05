Александр Хохлачев: «От меня ждут голов и атакующих действий, стараюсь помогать команде. В этом сезоне все мысли только об «Амуре»

Теги Амур Спартак КХЛ Александр Хохлачев Егор Коршков Алекс Бродхерст Хоккей

Александр Хохлачев отметил, что в «Амуре» от него ждут атакующих действий.

– Вы забросили в дебютной игре за «Амур» с «Витязем», отличились в матче с «Динамо». Как удалось настолько быстро адаптироваться к новой команде?

– От меня ждут голов и атакующих действий. Стараюсь помогать команде. В матче с «Динамо» были и другие моменты, которые я должен был реализовывать. Буду работать над этим.

– Вы играете в звене с Егором Коршковым и Алексом Бродхерстом. Как вам эти ребята?

– Отличные ребята, здорово играют. У нас неплохое взаимопонимание. Но сейчас только начало чемпионата, будем дальше работать.

– Допускаете ли возможное возвращение в «Спартак» по окончании контракта с «Амуром»?

– Я надеюсь поиграть еще много лет. Не знаю, что произойдет в будущем. Как я уже говорил, в этом сезоне все мысли у меня только об «Амуре», – сказал нападающий «Амура» Хохлачев.

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1 комментарий

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Красно Белый
Шура тебе отлично провести сезон и вернуться,очень надеюсь,что наше бездарное руководство найдет денег для подписания контракта🤘
+2
0
+2
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