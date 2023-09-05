Александр Хохлачев: «От меня ждут голов и атакующих действий, стараюсь помогать команде. В этом сезоне все мысли только об «Амуре»
Александр Хохлачев отметил, что в «Амуре» от него ждут атакующих действий.
– Вы забросили в дебютной игре за «Амур» с «Витязем», отличились в матче с «Динамо». Как удалось настолько быстро адаптироваться к новой команде?
– От меня ждут голов и атакующих действий. Стараюсь помогать команде. В матче с «Динамо» были и другие моменты, которые я должен был реализовывать. Буду работать над этим.
– Вы играете в звене с Егором Коршковым и Алексом Бродхерстом. Как вам эти ребята?
– Отличные ребята, здорово играют. У нас неплохое взаимопонимание. Но сейчас только начало чемпионата, будем дальше работать.
– Допускаете ли возможное возвращение в «Спартак» по окончании контракта с «Амуром»?
– Я надеюсь поиграть еще много лет. Не знаю, что произойдет в будущем. Как я уже говорил, в этом сезоне все мысли у меня только об «Амуре», – сказал нападающий «Амура» Хохлачев.
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