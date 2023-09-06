Григорий Панин: «Тольятти – исторически хоккейный город. У «Лады» есть своя аура, классно, что она вернулась в КХЛ»

Григорий Панин высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Сегодня, 6 сентября, «Салават Юлаев» сыграет с «Ладой» в Тольятти.

– Вы провели 1000-й матч, в Тольятти будет 1001-й. Каково для вас сыграть в родном городе?

– Спустя такое долгое время появиться в Тольятти – это классно. Здесь я рос, у меня тут родители. Есть определенные положительные эмоции.

– Насколько круто, что «Лада» вернулась в КХЛ?

– Конечно, круто, Тольятти – исторически хоккейный город, много воспитанников и тренеров отсюда. У команды есть своя аура, поэтому классно, что она вернулась в КХЛ. Это потенциальный рост для игроков, люди ходят на хоккей.

– Насколько быстро пролетели для вас 1000 матчей?

– Это можно сравнить со щелчком, но, конечно, за этим много труда, много событий. У меня есть в телефоне фотография, где я сижу на скамейке в форме «Лады», молодой пацан.

– Что можно сказать о сопернике? Какую игру следует ждать?

– Я не смотрел, как играет «Лада», но по отзывам друзей и отца – команда достаточно молодая, быстрая, упертая. В каждом моменте ребята работают и стараются играть на победу.

– Успели посетить кого-то из друзей или родственников?

– Конечно, я съездил к родителям. Дела у них отлично, у мамы как всегда все вкусно и всего много.

– Что скажете болельщикам перед матчем?

– Желаю, чтобы стадион заполнился полностью, чтобы каждый болел за любимого игрока или команду. Пусть сегодня на хоккее болельщики получат удовольствие, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Панин.