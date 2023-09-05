Алексей Василевский о первом матче против «Автомобилиста» после 8 лет в клубе: «В 1-м периоде был немного не в своей тарелке»

Алексей Василевский высказался о матче со своим бывшим клубом «Автомобилистом».

Уфимцы уступили со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. выступал за клуб из Екатеринбурга с 2015 по 2023 годы.

– Готовился как к обычной игре, но все равно в первом периоде был немного не в своей тарелке – все-таки играл против бывшей команды, где я провел больше 8 лет. Во втором периоде стало эмоционально полегче.

– Чем эта команда отличается от той, которая была в прошлом сезоне?

– Конечно, они точечно усилились, пришел вратарь, но в целом ничем не изменилась.

– Можно ли сказать, что вратари стали главными героями на льду?

– У нас да.

– Удаления – главная проблема команды на старте сезона?

– Да, очень много удалений, что в игре с «Барысом», что сегодня. Это выбивает из игрового ритма. Надо убирать удаления, нужно играть в атаке, мы больше обороняемся.

– Как оцените поддержку уфимских болельщиков? Их было слышно.

– Спасибо им. Даже когда я играл за « » против « », здесь всегда классная поддержка уфимцев, – сказал Василевский.