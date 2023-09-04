Козлов про 1:2 с «Автомобилистом»: «Салавату» не хватало хладнокровия для взятия ворот. Мы должны играть более дисциплинированно»

Виктор Козлов объяснил, чего не хватило для победы над «Автомобилистом» (1:2).

– Отрезками матч был неплохой с нашей стороны. Во втором периоде контролировали шайбу, в первом и третьем периоде были моменты. Для побед над такими командами мы должны играть более дисциплинированно, а также до конца придерживаться плана на игру.

– Не кажется, что не хватало нестандартных действий в атаке?

– Не хватало хладнокровия для взятия ворот.

– Что думаете про и Василевского?

– Да, при них пропустили, но я бы не сказал, что у них была провальная игра. Выигрываем и проигрываем командой, – заявил главный тренер « ».