Козлов про 1:2 с «Автомобилистом»: «Салавату» не хватало хладнокровия для взятия ворот. Мы должны играть более дисциплинированно»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Алексей Василевский Хоккей

Виктор Козлов объяснил, чего не хватило для победы над «Автомобилистом» (1:2).

– Отрезками матч был неплохой с нашей стороны. Во втором периоде контролировали шайбу, в первом и третьем периоде были моменты. Для побед над такими командами мы должны играть более дисциплинированно, а также до конца придерживаться плана на игру.

– Не кажется, что не хватало нестандартных действий в атаке?

– Не хватало хладнокровия для взятия ворот.

– Что думаете про Панина и Василевского?

– Да, при них пропустили, но я бы не сказал, что у них была провальная игра. Выигрываем и проигрываем командой, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».

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8 комментариев

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sd4fmwrvz8
Должны
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Владимир Д.
вперед за кубком ребята
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Мазит Табрисов
Вперёд Салават!!!
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Венер Кучербаев
а по-моему, не хватило Башкирова и/или Алалыкина вместо Тимкина, который получил два каких-то нелепых удаления второе было крайне опасным..
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Shaiba Bash
Надеюсь со временем найдут свою игру
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Cbj Fan
Атака очень молодая, нужно время, чтобы игра наладилась. Но это нормально. А вот зачем Хафизулин вообще в команде да ещё и играет в большинстве... . Но это только начало сезона, не надо делать большие выводы.
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Strannix
Ответ Владимир Д.
вперед за кубком ребята
За кубком? Чтобы идти за кубком, нужно как минимум ещё 2 топовых легионера, а у вас руководство видимо уже до лета в отпуск ушло.
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Салават Хажин
Ответ Strannix
За кубком? Чтобы идти за кубком, нужно как минимум ещё 2 топовых легионера, а у вас руководство видимо уже до лета в отпуск ушло.
Полностью согласен с тобой
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