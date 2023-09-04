Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком с 1000 матчей в чемпионатах России

Григорий Панин достиг отметки в 1000 матчей в чемпионатах России.

Юбилейной для капитана « » стала игра против « » (1:1, второй период) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Панин стал 16-м хоккеистом, проведшим 1000 матчей в чемпионатах России.

За команду из Уфы защитник играет с 2017 года. До этого он представлял «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА.

В прошлом чемпионате набрал 14 (5+9) очков за 57 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.