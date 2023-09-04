Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком с 1000 матчей в чемпионатах России
Григорий Панин достиг отметки в 1000 матчей в чемпионатах России.
Юбилейной для капитана «Салавата Юлаева» стала игра против «Автомобилиста» (1:1, второй период) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Панин стал 16-м хоккеистом, проведшим 1000 матчей в чемпионатах России.
За команду из Уфы защитник играет с 2017 года. До этого он представлял «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА.
В прошлом чемпионате Панин набрал 14 (5+9) очков за 57 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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