Капитан «Салавата» Панин стал 16-м игроком с 1000 матчей в чемпионатах России

Теги Салават Юлаев Автомобилист Григорий Панин КХЛ Хоккей

Григорий Панин достиг отметки в 1000 матчей в чемпионатах России.

Юбилейной для капитана «Салавата Юлаева» стала игра против «Автомобилиста» (1:1, второй период) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Панин стал 16-м хоккеистом, проведшим 1000 матчей в чемпионатах России.

За команду из Уфы защитник играет с 2017 года. До этого он представлял «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА.

В прошлом чемпионате Панин набрал 14 (5+9) очков за 57 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Pronger
новостники ну проработайте, хоть чуточку, а не просто копировать-вставить. Приложили бы список тех, кто ещё рубеж в 1000 матчей переодел
+6
-1
+5
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ruslanych
Железный мужик, с годами еще стал меньше косячить) здоровья!
+4
0
+4
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Дмитрий Никулин
можно закончить
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Shaiba Bash
Красавчик!
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Shaiba Bash
Ответ Дмитрий Никулин
можно закончить
Скорее бы)
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