Голышев о 1-й победе над «Салаватом» с 2021 года: «С ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что «Автомобилист» прервал серию»
Анатолий Голышев рад, что «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» (2:1).
Екатеринбуржцы не побеждали уфимцев с 2021 года – на протяжении 5 игр.
– Хорошее впечатление от игры. Выиграли, взяли два очка. Двигаемся дальше.
– Обе ваши шайбы забросили, когда на льду находился ваш бывший партнер по команде Василевский. Была ли в этом ирония для вас?
– Нет, только сейчас об этом узнал от вас. Леха – хороший парень, мой друг, мы дружим семьями. В этом ничего особенного, что он был на льду.
– У Панина сегодня юбилейный матч, а вам удалось забить после отскока от него.
– Для него неприятная ситуация, а для меня приятная. После игры поздравил его с тысячным матчем. Потом пошутили на тему того паса, но, конечно, он не специально, мне повезло.
– Давно не обыгрывали «Салават». Не было давления?
– Я не знал об этом. Перед игрой Широков сказал об этом в раздевалке. Мне всегда удачно давались игры против Уфы, с ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что прервали эту серию, – сказал нападающий.
Комментарии