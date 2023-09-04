Голышев о 1-й победе над «Салаватом» с 2021 года: «С ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что «Автомобилист» прервал серию»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Сергей Широков Григорий Панин КХЛ Алексей Василевский Анатолий Голышев Хоккей

Анатолий Голышев рад, что «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» (2:1).

Екатеринбуржцы не побеждали уфимцев с 2021 года – на протяжении 5 игр.

– Хорошее впечатление от игры. Выиграли, взяли два очка. Двигаемся дальше.

– Обе ваши шайбы забросили, когда на льду находился ваш бывший партнер по команде Василевский. Была ли в этом ирония для вас?

– Нет, только сейчас об этом узнал от вас. Леха – хороший парень, мой друг, мы дружим семьями. В этом ничего особенного, что он был на льду.

– У Панина сегодня юбилейный матч, а вам удалось забить после отскока от него.

– Для него неприятная ситуация, а для меня приятная. После игры поздравил его с тысячным матчем. Потом пошутили на тему того паса, но, конечно, он не специально, мне повезло.

– Давно не обыгрывали «Салават». Не было давления?

– Я не знал об этом. Перед игрой Широков сказал об этом в раздевалке. Мне всегда удачно давались игры против Уфы, с ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что прервали эту серию, – сказал нападающий.

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