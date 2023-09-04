Голышев о 1-й победе над «Салаватом» с 2021 года: «С ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что «Автомобилист» прервал серию»

Анатолий Голышев рад, что «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» (2:1).

Екатеринбуржцы не побеждали уфимцев с 2021 года – на протяжении 5 игр.

– Хорошее впечатление от игры. Выиграли, взяли два очка. Двигаемся дальше.

– Обе ваши шайбы забросили, когда на льду находился ваш бывший партнер по команде . Была ли в этом ирония для вас?

– Нет, только сейчас об этом узнал от вас. Леха – хороший парень, мой друг, мы дружим семьями. В этом ничего особенного, что он был на льду.

– У Панина сегодня юбилейный матч, а вам удалось забить после отскока от него.

– Для него неприятная ситуация, а для меня приятная. После игры поздравил его с тысячным матчем. Потом пошутили на тему того паса, но, конечно, он не специально, мне повезло.

– Давно не обыгрывали « ». Не было давления?

– Я не знал об этом. Перед игрой сказал об этом в раздевалке. Мне всегда удачно давались игры против Уфы, с ними всегда интересный атакующий хоккей. Рад, что прервали эту серию, – сказал нападающий.