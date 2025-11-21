Дыняк о «Шанхае»: «У меня только драки были в матчах с ними. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков»

Никита Дыняк подвел итоги матча «Ак Барса» с «Нефтехимиком».

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался после победного матча против «Нефтехимика » (3:2).

В следующей игре, 23 ноября, «Ак Барс» сыграет против «Шанхая ».

– С первых минут команды довольно агрессивно начали матч, хорошая битва?

– Да, для нас получилась хорошая игра. Победили – это самое главное.

– В прошлом матче мы забили, сопернику пришлось догонять. Сегодня рисунок игры был немного иным, что стало переломным?

– У нас есть мастеровитые ребята, которые в нужный момент забили трудовые голы. Гришка [Григорий Денисенко ] хорошо попал, сделал счет 2:1, а потом забили в пустые ворота.

– Произошла небольшая перетасовка звеньев – это чувствовалось?

– И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой [Артур Бровкин] мы ранее уже играли – все нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чем-то это сыграло определяющую роль (улыбается).

– Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?

– Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, – сказал Дыняк.

«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не «Хэерле кич»