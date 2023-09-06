Федоров ответил на вопрос про осьминогов после поражения от «Металлурга»: «Разрядили так разрядили обстановку. Знаю, что в Детройте их бросали»

Сергей Федоров ответил на вопрос про осьминогов после поражения от «Металлурга».

ЦСКА уступил магнитогорцам (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Давайте я разряжу обстановку. Через месяц (8 октября) будут отмечать День осьминога. А вот в , когда вы там играли, зрители бросали на лед осьминогов. Можете вспомнить подобные истории?

– Разрядили так разрядили. Подскажите, это праздник какой‑то в честь этого животного? В какой стране?

– Это всемирный день.

– Я знаю, что в Детройте бросали осьминога до начала игры. И это, по‑моему, было разрешено только в плей‑офф (традиция зародилась в 1950-е годы, когда для победы в Кубке Стэнли нужно было одержать 8 побед в плей-офф – прим. Sports.ru).

Вот так разрядим обстановку, – сказал главный тренер .