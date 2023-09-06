Федоров ответил на вопрос про осьминогов после поражения от «Металлурга»: «Разрядили так разрядили обстановку. Знаю, что в Детройте их бросали»

Теги ЦСКА Кубок Стэнли Детройт Сергей Федоров НХЛ КХЛ животные и спорт Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров ответил на вопрос про осьминогов после поражения от «Металлурга».

ЦСКА уступил магнитогорцам (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Давайте я разряжу обстановку. Через месяц (8 октября) будут отмечать День осьминога. А вот в Детройте, когда вы там играли, зрители бросали на лед осьминогов. Можете вспомнить подобные истории?

– Разрядили так разрядили. Подскажите, это праздник какой‑то в честь этого животного? В какой стране?

– Это всемирный день.

– Я знаю, что в Детройте бросали осьминога до начала игры. И это, по‑моему, было разрешено только в плей‑офф (традиция зародилась в 1950-е годы, когда для победы в Кубке Стэнли нужно было одержать 8 побед в плей-офф – прим. Sports.ru).

Вот так разрядим обстановку, – сказал главный тренер ЦСКА.

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5 комментариев

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Oleg Olegov
Гениальный вопрос.
Можно ещё всяких таких, для разрядки обстановки.
Типа, Через три месяца будет день рождения Леонида Филатова, автора Сказки про Федота Стрельца, а у вас как раз играет Федотов. Можете вспомнить подобные истории?
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+22
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Mikl_5555
прекращайте уже сотрудников по объявлению набирать..
+3
0
+3
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Кот под ногами майора
У Федорова мозг сломался, пока он пытался найти в вопросе подвох
+2
-1
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Павел павел
с ужасом жду всемирного дня таракана
0
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