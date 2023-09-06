Александр Мальцев о КХЛ на ТВ: «Хоккей и футбол одинаковы по популярности, думаю. Хорошо бы совместить их, показывать больше спорта»

Теги телевидение сборная СССР КХЛ интернет Александр Мальцев Динамо календарь КХЛ ТВ Матч ТВ Хоккей

Александр Мальцев высказался о том, что на «Матч ТВ» стало меньше хоккея.

«Я не знаю, это не от нас зависит. Посмотрите, сезон хоккея начался, через день игры практически, это надо было пересмотреть календарь, через день тяжеловато играть-то. Я думаю, что из-за этого все, и зрители поменьше будут ходить.

Хотел бы я, чтобы по телевизору показывали больше футбол или больше хоккей? Я думаю, что мы так мало сейчас показываем иностранных соревнований, надо, наоборот, показывать побольше спорта, хоккея, в том числе.

Тяжело ли конкурировать хоккею по популярности с футболом в РФ? Я думаю, что они сейчас одинаковы. Хорошо бы было совместить футбол и хоккей на ТВ. Сейчас, видите, положение какое. Ну, хотя у хоккея есть отдельный канал «КХЛ», – сказал рекордсмен сборной СССР по матчам и заброшенным шайбам во всех турнирах. 

Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Просто напоминаю.
За 2022 в топе трансляций два вида спорта.
Фигурное катание попало 14 раз в топ-трансляций. Основном на местах 40 и ниже.
Хоккея в этом рейтинге нет.
Какой второй вид спорта - понятно
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
Ответ Уся Ваткин
Совместить хоккей с футболом путём скрещивания мяча с шайбой
такой спорт уже есть-это хоккей с мячом
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Ответ Mi4eL
кто то платит за российский футбол ?)
У Матч Премьер около 700 тысяч подписчиков. Такую, кажется, статистику они выкладывали.
И я, кстати, из их числа. А что?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Совместить хоккей с футболом путём скрещивания мяча с шайбой
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Канал КХЛ в базовых пакетах провайдеров цифрового тв.
То есть, считай, бесплатный.
За футболы же приходится платить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Легенда отечественного и Мирового хоккея , член зала славы в Торонто, член зала славы ИИХФ. Понятны личные переживания за хоккей уважаемого во всем мире человека. Здоровья Вам Александр Николаевич ! Мы можем ругать СССР , но в советские годы показывали матчи футбольного первенства и чемпионата страны по хоккею по государственным каналам , когда вообще не было никаких спортивных каналов. А центральные матчи показывали по первому каналу с лучшими комментаторами страны . Бывало , что даже новостную программу Время сдвигали из-за матча . Хоккейные матчи с участием московских команд непременно показывал канал ТВЦ. Уважаемый человек в хоккейном сообществе ничего плохого не сказал и оскорблять его не стоит .
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Ответ Mi4eL
уровень продукта не стоит денег
А уровень продукта, скажем, греческой лиги стоит денег? А польской?

Мне интересен национальный чемпионат. Свой. Грекам свой, полякам свой. И за этот интерес и деньги.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
хоккей нишевый вид спорта, а футбол - всенародный. хотя бы потому, что в детстве для футбола нужно было найти мяч и пару берёз и вот ты уже в игре

я не спорю, что хоккей у нас популярен, но футбол это другой уровень. а уж когда ЧМ был или ЧЕ, так вообще как будто вся страна в этой теме шарит) по крайней мере лично я не видел чтобы из-за побед в хоккее или фигурке на всех улицах всех городов России гуляния стихийные проходили. а в футболе такие примеры были и речь даже не про первые места, а просто знаковые победы

вот и рассказывайте потом про то, что у нас более популярно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ну не в Канаде мы живём, ни в Финляндии - там да, хоккей №1.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
re-gree
Ответ Alex Slobodskikh
Просто напоминаю. За 2022 в топе трансляций два вида спорта. Фигурное катание попало 14 раз в топ-трансляций. Основном на местах 40 и ниже. Хоккея в этом рейтинге нет. Какой второй вид спорта - понятно
Там еще в топах по ТВ Вести Недели и прочие подобные передачи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Очередной дед, который живёт прошлым и утверждает, что хоккей на уровне с футболом 🤦🏻 по популярности (нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DFEST
Ответ Дмитрий Посадский
Потому что в хоккее мы преуспели больше, больше побед и чаще радость, а в футболе раз в столетие...нас могут порадовать, даже удивить...
В футболе нет границ , симпатизируют разным клубам из разных стран. В хоккее такого нет, кроме НХЛ. И вот получается, что в футболе обсуждают АПЛ, а не хоккей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
Ответ Дмитрий Посадский
Потому что в хоккее мы преуспели больше, больше побед и чаще радость, а в футболе раз в столетие...нас могут порадовать, даже удивить...
а когда ЧМ по хоккею выиграли за бог его знает сколько лет, тоже никто никуда не вышел

выше и топ-трансляции приводят как показатель популярности спорта. и футбол всё равно остаётся спортом номер 1 в РФ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Посадский
Ответ zer
хоккей нишевый вид спорта, а футбол - всенародный. хотя бы потому, что в детстве для футбола нужно было найти мяч и пару берёз и вот ты уже в игре я не спорю, что хоккей у нас популярен, но футбол это другой уровень. а уж когда ЧМ был или ЧЕ, так вообще как будто вся страна в этой теме шарит) по крайней мере лично я не видел чтобы из-за побед в хоккее или фигурке на всех улицах всех городов России гуляния стихийные проходили. а в футболе такие примеры были и речь даже не про первые места, а просто знаковые победы вот и рассказывайте потом про то, что у нас более популярно
Потому что в хоккее мы преуспели больше, больше побед и чаще радость, а в футболе раз в столетие...нас могут порадовать, даже удивить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SamAreZ
Ответ Mi4eL
уровень продукта не стоит денег
3600 в год вполне адекватная цена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Babusya
Ответ Machine Head
Легенда отечественного и Мирового хоккея , член зала славы в Торонто, член зала славы ИИХФ. Понятны личные переживания за хоккей уважаемого во всем мире человека. Здоровья Вам Александр Николаевич ! Мы можем ругать СССР , но в советские годы показывали матчи футбольного первенства и чемпионата страны по хоккею по государственным каналам , когда вообще не было никаких спортивных каналов. А центральные матчи показывали по первому каналу с лучшими комментаторами страны . Бывало , что даже новостную программу Время сдвигали из-за матча . Хоккейные матчи с участием московских команд непременно показывал канал ТВЦ. Уважаемый человек в хоккейном сообществе ничего плохого не сказал и оскорблять его не стоит .
Вы все правильно написали, респект!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Озбилиз
>Хоккей и футбол одинаковы по популярности

а ещё на МатчТВ в Новый Год показывали лучшие бои Хабиба Нурмагомедова...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Никак не могу понять, почему все сравнивают трансляции на Матч ТВ. Есть же куча каналов и футбольных и хоккейных, плюс в интернете тот же Яндекс показывает. Нет, будем биться за один канал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikhail 1968
а разве больше всех голов во всех турнирах за сборную забил не Борис Михайлов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shamarin
Довлатова почитай. Там про совейский спорт и его конкурента в виде беленькой: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knedlikyapivo/3187530.html?sl=1
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniel Plainview
даешь хокбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vova k. x
Если бы они не пересекались.Зимой и летом...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий