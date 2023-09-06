Александр Мальцев о КХЛ на ТВ: «Хоккей и футбол одинаковы по популярности, думаю. Хорошо бы совместить их, показывать больше спорта»
Александр Мальцев высказался о том, что на «Матч ТВ» стало меньше хоккея.
«Я не знаю, это не от нас зависит. Посмотрите, сезон хоккея начался, через день игры практически, это надо было пересмотреть календарь, через день тяжеловато играть-то. Я думаю, что из-за этого все, и зрители поменьше будут ходить.
Хотел бы я, чтобы по телевизору показывали больше футбол или больше хоккей? Я думаю, что мы так мало сейчас показываем иностранных соревнований, надо, наоборот, показывать побольше спорта, хоккея, в том числе.
Тяжело ли конкурировать хоккею по популярности с футболом в РФ? Я думаю, что они сейчас одинаковы. Хорошо бы было совместить футбол и хоккей на ТВ. Сейчас, видите, положение какое. Ну, хотя у хоккея есть отдельный канал «КХЛ», – сказал рекордсмен сборной СССР по матчам и заброшенным шайбам во всех турнирах.
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За 2022 в топе трансляций два вида спорта.
Фигурное катание попало 14 раз в топ-трансляций. Основном на местах 40 и ниже.
Хоккея в этом рейтинге нет.
Какой второй вид спорта - понятно
И я, кстати, из их числа. А что?
То есть, считай, бесплатный.
За футболы же приходится платить.
Мне интересен национальный чемпионат. Свой. Грекам свой, полякам свой. И за этот интерес и деньги.
я не спорю, что хоккей у нас популярен, но футбол это другой уровень. а уж когда ЧМ был или ЧЕ, так вообще как будто вся страна в этой теме шарит) по крайней мере лично я не видел чтобы из-за побед в хоккее или фигурке на всех улицах всех городов России гуляния стихийные проходили. а в футболе такие примеры были и речь даже не про первые места, а просто знаковые победы
вот и рассказывайте потом про то, что у нас более популярно
выше и топ-трансляции приводят как показатель популярности спорта. и футбол всё равно остаётся спортом номер 1 в РФ
а ещё на МатчТВ в Новый Год показывали лучшие бои Хабиба Нурмагомедова...