Александр Мальцев о КХЛ на ТВ: «Хоккей и футбол одинаковы по популярности, думаю. Хорошо бы совместить их, показывать больше спорта»

Александр Мальцев высказался о том, что на «Матч ТВ» стало меньше хоккея.

«Я не знаю, это не от нас зависит. Посмотрите, сезон хоккея начался, через день игры практически, это надо было пересмотреть календарь, через день тяжеловато играть-то. Я думаю, что из-за этого все, и зрители поменьше будут ходить.

Хотел бы я, чтобы по телевизору показывали больше футбол или больше хоккей? Я думаю, что мы так мало сейчас показываем иностранных соревнований, надо, наоборот, показывать побольше спорта, хоккея, в том числе.

Тяжело ли конкурировать хоккею по популярности с футболом в РФ? Я думаю, что они сейчас одинаковы. Хорошо бы было совместить футбол и хоккей на ТВ. Сейчас, видите, положение какое. Ну, хотя у хоккея есть отдельный канал «КХЛ», – сказал рекордсмен сборной СССР по матчам и заброшенным шайбам во всех турнирах.

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