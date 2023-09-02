Кожевников о Федотове: «Удивился тому, что его показали по ТВ. А вместо суперматча «Динамо» – СКА будет второсортный футбол. Позорище!»

Александр Кожевников удивился тому, что матч ЦСКА – «Ак Барс» показали по ТВ.

– Банальный вопрос – удивились, что все-таки вышел?

– Знаете, я удивился не этому, а тому, что его показали.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Прошел только один день регулярного чемпионата, а я уже в шоке. Причем от телевизионщиков.

В субботу нас ждет еще один суперматч – «Динамо» – СКА, Никита Гусев против своей бывшей команды. Так «Матч ТВ» умудрился такую встречу проигнорировать – и показать футбольную игру « » и « ».

Я считаю, что это форменное безобразие! Второсортный футбол вместо первоклассного хоккея, матча двух столиц. И это на старте регулярного чемпионата, когда важно его раскручивать, набирать темп. Честно, я бы не удивился, если бы наше ТВ не показало бы и открытия. Как, кстати, не показало и один из матчей финальной серии последнего Кубка Гагарина.

– Кто виноват в таком отношении ТВ к хоккею?

– У нас очень слабый футбол, но надо отдать должное телевизионщикам, они обсуждают его с утра и до вечера, иногда интересно, подмечая именно профессиональные детали.

В хоккее ситуация другая. Времени ему дают мало, обсуждения идут скучные, на телевидении КХЛ корреспонденты соревнуются в нарциссизме. Многие хоккейные люди или игнорируют ТВ, или отделываются общими словами. Как итог – «Факел» с «Крыльями» вместо и «Динамо». Позорище! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В субботней сетке вещания телеканала «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир «Факел» – « » (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

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