Кожевников о Федотове: «Удивился тому, что его показали по ТВ. А вместо суперматча «Динамо» – СКА будет второсортный футбол. Позорище!»

Теги Крылья Советов Ак Барс ЦСКА СКА премьер-лига Россия телевидение Факел КХЛ Александр Кожевников Кубок Открытия Динамо Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников удивился тому, что матч ЦСКА – «Ак Барс» показали по ТВ.

– Банальный вопрос – удивились, что Федотов все-таки вышел?

– Знаете, я удивился не этому, а тому, что его показали.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Прошел только один день регулярного чемпионата, а я уже в шоке. Причем от телевизионщиков.

В субботу нас ждет еще один суперматч – «Динамо» – СКА, Никита Гусев против своей бывшей команды. Так «Матч ТВ» умудрился такую встречу проигнорировать – и показать футбольную игру «Факела» и «Крыльев Советов».

Я считаю, что это форменное безобразие! Второсортный футбол вместо первоклассного хоккея, матча двух столиц. И это на старте регулярного чемпионата, когда важно его раскручивать, набирать темп. Честно, я бы не удивился, если бы наше ТВ не показало бы и Кубок открытия. Как, кстати, не показало и один из матчей финальной серии последнего Кубка Гагарина.

– Кто виноват в таком отношении ТВ к хоккею?

– У нас очень слабый футбол, но надо отдать должное телевизионщикам, они обсуждают его с утра и до вечера, иногда интересно, подмечая именно профессиональные детали.

В хоккее ситуация другая. Времени ему дают мало, обсуждения идут скучные, на телевидении КХЛ корреспонденты соревнуются в нарциссизме. Многие хоккейные люди или игнорируют ТВ, или отделываются общими словами. Как итог – «Факел» с «Крыльями» вместо СКА и «Динамо». Позорище! – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

В субботней сетке вещания телеканала «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ. 

Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

106 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Как потребитель спокойно заявляю, что для меня футбол не второсортный.

У вас не понятно, когда гол забили, если бы комментатор не орал, а вы на футбол прыгаете.
+165
-18
+147
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
конечно, играть по 70 матчей в регулярке, чтобы отсеять от плей-офф меньше половины команд, - это очень интересно)))
+90
-4
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Что-то это нытье приобретает совсем уж массовый характер.
+85
-3
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sheel
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Как потребитель спокойно заявляю, что для меня футбол не второсортный. У вас не понятно, когда гол забили, если бы комментатор не орал, а вы на футбол прыгаете.
Для меня тоже хоккей уступает футболу именно поэтому - не могу уследить за шайбой😂
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
ваш спорт никому не нужен кроме 6 стран, футбол же массовое явление во всех странах.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ spashef1989
Комментарий скрыт
У крыльев симпатичный футбол и не нужно отвечать за всех. А матч Динамо ска можно посмотреть на кхл тв. Завтра играет Краснодар Спартак и кто захочет посмотреть эту игру посмотрит на премьере
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ spashef1989
Комментарий скрыт
так и хоккей кто хочет - посмотрит на Яндексе. А вместо топового матча Спартак-Краснодар вообще студия Все на матч, почему все молчат?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kostyan89
Так это Ваша проблема, что вы за столько лет не смогли ни одной нормальной или просто интересной передачи про хоккей сделать. Что у вас эксперты это либо умные, но скучные Хавановы (которого тяжело слушать), либо старики 70-80, логика которых а вот в мое время. Делайте работайте, в рамках конкуренции. Ну и совсем мелочь, агитируйте за конкуренцию в самой лиге (хотя той, что до ухода Медведева была), а не за все для сборной. А то свели хоккей на 0 интерес со своей сборной и жалуются.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Очередной наброс очередного ноунейма
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Интересно, журналисты, когда вопросы задают, уточняют про особенности контракта КХЛ и Яндекса?
Конечно, нет.
Ведь тогда новость не будет достаточно жареной.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ Амфитрион
Что-то это нытье приобретает совсем уж массовый характер.
Согласен, как будто специально разгоняют эту тему. Скоро Путину пожалуются.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Что за нытье пошло? Есть же канал КХЛ? Кому нравится хоккей, я уверен пользуется им!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Как потребитель спокойно заявляю, что для меня футбол не второсортный. У вас не понятно, когда гол забили, если бы комментатор не орал, а вы на футбол прыгаете.
Полностью согласен. Хоккей абсолютно несмотрибелен по телевизору. Я именно поэтому его всю жизнь и терпеть не мог. Каково же было мое удивление, когда друзья затащили на стадион и там ситуация совсем иная была. За шайбой легко следить и вся игра понятна. Фанатом хоккея я, конечно, не стал... но прибавилось непонимания, почему эту проблему не решают? Ну невозможно же смотреть хоккей по телевизору, вы просто не понимаете где шайба (догадываться разве что можете).
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Брэк! Надо дать людям возможность смотреть и футбол и хоккей, вот и всё! Вопрос к Матч ТВ: почему хоккей не показать на другом своем общедоступном канале в прямом эфире?!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Апчхиии!!!
Своей собственной страной брезгует, #### столичная...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Ответ NIK7478
Брэк! Надо дать людям возможность смотреть и футбол и хоккей, вот и всё! Вопрос к Матч ТВ: почему хоккей не показать на другом своем общедоступном канале в прямом эфире?!
А почему вообще весь хоккей должны показывать на общедоступных каналах? Если бы вообще нигде не показывали, то обоснованы претензии, но есть же специальные каналы, плюс Яндекс Плюс.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kusia
Для меня, как болельщика КС, это не второсортный футбол. СКА с Динамо ещё примерно 7 раз будут играть. Тем более есть КХЛ ТВ
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрушающий мифы
Установите ему кто-нибудь КХЛ ТВ, ну или настройте Кинопоиск. У чела только Матч-ТВ кажет и он мается. Суперматч Динамо-СКА, пафоса, как будто это суперфинал всех финалов. В хоккее только начинается 68 туровая подготовка к плей-офф и там таких матчей будет море.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
Ответ Младший лейтенант
Комментарий скрыт
а лейтенанту – пулю. за глупость исключительно)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Александр Викторович,вы уже все деньги пробухали? Нет копеек на подписку?
Сдайте тару
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Байбурдин
Какой хоккей,Ска,ЦСКА,Барсы собрали все сливки,а этот идиот постоянно за хоккей топит,у Ска три команды и еще четыре фарма,им сделайте алигархлигу,а остальным дайте спокойно в чемпионате Р.Ф играть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Подписка на КХЛ ТВ стоит 1990 рублей на весь сезон, включая ПО. 250 рублей в месяц, 10 рублей в день. Даже как-то смешно обсуждать эту тему.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
карабашка
Позорище!Наш президент любит хоккей,а не футбол!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
так как эта новость появится и в разделе футбола, не все могут быть в курсе , что это за персонаж. так вот, это Стакан. этим всё сказано
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Просто они эти матчи покажут по кхл тв за деньги, только и всего, любитель бесплатных плюшек Вы наш
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий