Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за футбол вместо хоккея «Динамо» – СКА: «Бред какой-то, чистое безобразие. «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир, наверное»
Александр Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за выбор матча РПЛ вместо игры КХЛ.
В субботней сетке вещания телеканала запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени).
В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.
«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьезный матч.
Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?!
Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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Посмотрите уже дальше носа, КХЛ пытается хоть что-то заработать и это правильно.
А ведь потом этот же эксперт будет твердить, что наша лига сплошь на дотации государства и не ищет спонсоров. Зато будет с хоккеем по бесплатному тв.
Да и хоккей, в целом, во многом изменился. Действительно, того что было раньше и близко нет. И шайбу, ведь точно видно только на повторах. Весь азарт и соответствующая атмосфера там, на трибунах. Fan ID на хоккее нт, так что большинство желающих смогут попасть на игру, а для просмотра по ТВ имеются платные хоккейные каналы.
Поллитролог плохо изучил вопрос