Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за футбол вместо хоккея «Динамо» – СКА: «Бред какой-то, чистое безобразие. «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир, наверное»

Александр Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за выбор матча РПЛ вместо игры КХЛ.

В субботней сетке вещания телеканала запланирована трансляция матча 7-го тура Мир «Факел» – « » (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

«Уже не первый раз такое на « ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьезный матч.

Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между и « »?!

Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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