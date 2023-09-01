Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за футбол вместо хоккея «Динамо» – СКА: «Бред какой-то, чистое безобразие. «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир, наверное»

Теги Крылья Советов СКА премьер-лига Россия телевидение Факел КХЛ Александр Кожевников Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал «Матч ТВ» за выбор матча РПЛ вместо игры КХЛ.

В субботней сетке вещания телеканала запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ. 

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьезный матч.

Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир. Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?!

Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах. Бред какой-то», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

Форвард ЦСКА Каменев: «Хоккей – спорт номер 1 в России. А по «Матч ТВ» один футбол, скучно. Нужно исправлять это»

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72 комментария

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Пуховик.Венгера
СКА-Динамо, наверно, будет смотреть весь мир?
+169
-4
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luu
Не буду смотреть ни то ни то другое, но если бы пришлось выбирать, то конечно футбол, хоккей с их количеством игр и ничтожной турнирной мотивацией вообще мимо, да и не люблю я его.
+114
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+98
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blаncо
Весь мир с замиранием сердца отсчитывает минуты до возможности увидеть Ротенберга и эти незабываемые покатушки на льду.
+60
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Bartez1986
Ответ Пуховик.Венгера
СКА-Динамо, наверно, будет смотреть весь мир?
вся НХЛ точно. хотят увидеть системную систему
+60
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Игорь Пичугин
А в чем серьёзность матча Ска-Динамо?
+47
-5
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elninjo_3
Ну, Факел и Крылья - это клубы с огромной фанатской базой так-то
+45
-4
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elninjo_3
Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Серьезно? Два города-милионника, болеющие за одну команду по сравнению с хоккейными фанатами из Москвы и питера? Сколько их?
+33
-5
+28
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Алексей Ненахов
Лучше Крылья - Факел посмотреть , сколько зависти к футболу у этих коньков
+34
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savik-A.M.
а у КХЛ разве нет своего канала ?
+26
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ЦСКА1960
Раз Матч ТВ показывает Факел - Крылья, значит футбол смотрит больше людей, чем хоккей, и они продадут больше рекламы.
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Игорь Пичугин
Ответ Ilya Ilya
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Эти клубы(СКА, Динамо) по-любому не вылетят. А Факел и Кр. С.это как минимум матч за право остаться в премьер лиге
+23
-2
+21
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Серый
Лучше смотреть Факел и Крылья, чем ску
+16
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Recreated
Ска - Динамо это наверно очень круто, но нет, уж лучше Факел с Крыльями!
+14
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Локомотивище
КХЛ вообще не смотрю, а Крылья могу и глянуть по настроению. Сейчас они зрелищно играют.
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Romano1985
Минимум вся Самара !
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MACTEP
Помнится, когда-то комментатор Роман Скворцов отметил, что по рейтингам матч молодёжных сборных Андорры и России опередил игру полуфинала кубка Гагарина. Думаю, с тех пор мало что изменилось в зрительских предпочтениях.
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green-white-blue
Матч тв выбирает игру недели, дальше Яндекс выбирает себе второй приоритет, но эксклюзивно. Всё предельно просто.
Посмотрите уже дальше носа, КХЛ пытается хоть что-то заработать и это правильно.
А ведь потом этот же эксперт будет твердить, что наша лига сплошь на дотации государства и не ищет спонсоров. Зато будет с хоккеем по бесплатному тв.
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vanpadovan
Боже мой, да кто вообще этот хоккей смотрит, по телеку даже шайбу не видно. Просто мужики на льду катаются, только не прыгают, как фигуристки, а морды бьют друг другу.
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Александр Василич
Ответ Жлобиньо
Хоккей это что-то типа фигурки, большинство времени шайбу не видно и смотришь, как несколько человек катается по льду и сталкивается на нём, в повторе голы посмотреть ок, но рассмотреть шайбу и без напряга уследить за ней онлайн, то ещё занятие, не умоляя заслуг и мастерства хоккеистов - они крутые, но смотреть это тяжеловато, когда не понимаешь, куда исчезла шайба после броска.
Телевизор "Рекорд"??))
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suwor
Если бы не эти "непонятки" с Fan ID, то олимпийский чемпион точно удивился бы, узнав сколько болельщиков пришло бы на матч своей команды в Самаре! А в хоккее, кстати, и не было перерыва, - вот же только что закончились всевозможные кубки мэров и губернаторов.
Да и хоккей, в целом, во многом изменился. Действительно, того что было раньше и близко нет. И шайбу, ведь точно видно только на повторах. Весь азарт и соответствующая атмосфера там, на трибунах. Fan ID на хоккее нт, так что большинство желающих смогут попасть на игру, а для просмотра по ТВ имеются платные хоккейные каналы.
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Архитектор Мендисабаль
Факел и КС будут смотреть наверняка больше людей, чем хоккейный матч Динамо-СКА. Хоккей узкопрофилен, как регби.
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Ход_Конём
В хоккее не интересно смотреть регулярку. Какое-нибудь дерби по пять раз за чемпионат будет и эффект от него теряется. Напряжения нет, азарта нет, только ближе к плей-офф некоторые напрягаются, а другие расслабляются.
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DebunkerOfMyths
А есть где то реальная статистика просмотров. Понятно, что по себе не судят, но ей богу, как по мне, то любой убогий (а они почти в 90% таковые) матч РПЛ, в 10 раз интереснее просмотра бесконечных толканий у бортов после очередного заброса в зону в Россхоккее (по ощущениям это 80% игрового времени любого матча КХЛ).
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Rundatgame
Ответ ЦСКА1960
Раз Матч ТВ показывает Факел - Крылья, значит футбол смотрит больше людей, чем хоккей, и они продадут больше рекламы.
Нет, просто у Яндекса эксклюзивные права и Матч не может показать этот хоккей. А так, конечно же, Динамо-СКА более рейтинговая трансляция, чем Факел-Пари.
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Заборостроитель
А причем здесь матчтв, так права продали.
Поллитролог плохо изучил вопрос
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