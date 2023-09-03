«Я так и не смог посмотреть игру «Динамо» и СКА. Тыкаю один канал, другой – нигде нет. Был уверен, что покажут». Ветеран СКА Каменев о хоккее на ТВ

Бывший игрок СКА Василий Каменев не смог посмотреть матч команды с «Динамо» по ТВ.

– Я так и не смог посмотреть игру «Динамо» и СКА. Хотя у меня есть и канал «КХЛ», и канал «КХЛ PRIME». Ну и «Матч ТВ», естественно. Я не говорю, что надо ущемлять другие команды нашего чемпионата. Показывали и «Северсталь», и минское «Динамо», и «Нефтехимик». Но все же СКА и «Динамо» – это история нашего хоккея. Первый матч. Игра в Москве. Я был уверен, что игру покажут. Потом тыкаю один канал, другой – нигде СКА нет.

– По «Матч ТВ» в это время показывали игру «Крыльев» и «Факела» в чемпионате России по футболу.

– Ну по этому поводу я не буду комментировать – Александр Кожевников, наш известный хоккеист, уже высказывался. Я был уверен, что по хоккейным каналам точно покажут такую топовую игру. Весь день готовился, с утра грибы собрал, почистил, чтобы к вечеру все было готово. Потом вдруг выясняется: СКА нельзя увидеть по телевизору.

Мне Сергей Черкас, мой партнер по СКА, звонит, спрашивает: «Где матч показывают? Почему нигде нет?» Мы просто переживаем за СКА как ветераны. Для меня удивительно, что игре «Динамо» и СКА не нашлось места в эфире.

Знаю, что армейцы выиграли, рад за них. Все-таки команда – новая, а за «Динамо» играли Гусев, Ожиганов, бывшие игроки СКА. Первый матч задает тон всему чемпионату. Надеюсь, в будущем увижу игры СКА по телевизору, – сказал бывший игрок СКА.

Отметим, что матч « » – (1:2) был эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

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