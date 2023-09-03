«Я так и не смог посмотреть игру «Динамо» и СКА. Тыкаю один канал, другой – нигде нет. Был уверен, что покажут». Ветеран СКА Каменев о хоккее на ТВ

Теги СКА телевидение КХЛ Динамо КХЛ ТВ Матч ТВ Хоккей

Бывший игрок СКА Василий Каменев не смог посмотреть матч команды с «Динамо» по ТВ.

– Я так и не смог посмотреть игру «Динамо» и СКА. Хотя у меня есть и канал «КХЛ», и канал «КХЛ PRIME». Ну и «Матч ТВ», естественно. Я не говорю, что надо ущемлять другие команды нашего чемпионата. Показывали и «Северсталь», и минское «Динамо», и «Нефтехимик». Но все же СКА и «Динамо» – это история нашего хоккея. Первый матч. Игра в Москве. Я был уверен, что игру покажут. Потом тыкаю один канал, другой – нигде СКА нет.

– По «Матч ТВ» в это время показывали игру «Крыльев» и «Факела» в чемпионате России по футболу.

– Ну по этому поводу я не буду комментировать – Александр Кожевников, наш известный хоккеист, уже высказывался. Я был уверен, что по хоккейным каналам точно покажут такую топовую игру. Весь день готовился, с утра грибы собрал, почистил, чтобы к вечеру все было готово. Потом вдруг выясняется: СКА нельзя увидеть по телевизору.

Мне Сергей Черкас, мой партнер по СКА, звонит, спрашивает: «Где матч показывают? Почему нигде нет?» Мы просто переживаем за СКА как ветераны. Для меня удивительно, что игре «Динамо» и СКА не нашлось места в эфире.

Знаю, что армейцы выиграли, рад за них. Все-таки команда – новая, а за «Динамо» играли Гусев, Ожиганов, бывшие игроки СКА. Первый матч задает тон всему чемпионату. Надеюсь, в будущем увижу игры СКА по телевизору, – сказал бывший игрок СКА. 

Отметим, что матч «Динамо» – СКА (1:2) был эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ. 

Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Вятич
Странно, что ветеран СКА не знает о петербургском канале 78, который транслирует практически все матчи СКА, в том числе и вчерашний в прямом эфире. Для его просмотра платные пакеты и подписки не нужны.
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ryan T.
Задолбали с этим "Динамо" - "СКА".
Если уж на то пошло, эта подписка Яндекс Плюс стоит вроде не больше 3к за год!
Купите да смотрите без нервов. В любом случае ТВ уже давно по-тихоньку задвигают в угоду подпискам за бабки.
А эти все как-будто вчера родились.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
меньше игр СКА на общедоступных каналах? - прекрасно😁
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раменки за Динамо
Ветеран грамотно приготовился, под грибы собрался смотреть хоккей.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Суетин
Ответ Монгольские спецслужбы
Странно, что вообще есть люди которые смотрят КХЛ.
А что странного? Второй по силе хоккей в мире. А в НХЛ межсезонье. И что смотреть еще?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Ryan T.
Задолбали с этим "Динамо" - "СКА". Если уж на то пошло, эта подписка Яндекс Плюс стоит вроде не больше 3к за год! Купите да смотрите без нервов. В любом случае ТВ уже давно по-тихоньку задвигают в угоду подпискам за бабки. А эти все как-будто вчера родились.
Это же ветераны, какие подписки, они смски наверняка читать не умеют.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгениий
Т.е грибы он почистил, а в тв программу посмотреть забыл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ AIBOLIT66
значит ел...мухоморы в маринаде... Такие тупые наезды на футбол как по заказу. Смотрите на здоровье хоккей, но при чём тут футбол?
Крылья - Факел , не тот матч , ради которого бы хотелось освободить вечер )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ryan T.
Ответ AIBOLIT66
может в Майами живет или Жмеринке?
Да нее, вряд ли он в Майами грибы собирал. ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Добро пожаловать в век капитализма, где любой развлекательный контент можно получить за деньги по подписке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Суетин
У Яндекса свыше 20 миллионов активных юзеров подписки. Т.е., если КХЛ (или спонсоры) наконец озаботится, то может получить взрывной рост аудитории.
А без Яндекса? Тыкай по всем каналам, ищи матч. А потом и вовсе оказывается, что он только на сайте КХЛ с глючным плеером и по цене половины месячной подписки на я.плюс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ AIBOLIT66
вопрос спорный, Самара и Воронеж не согласятся с вами, а РОСТОВСКИЙ мне написал что ему Зенит по барабану. И очень многим Динамо- СКА по барабану, я бы СКА посмотрел, но Самара поинтересней будет, поэтому я смотрел Самару, а не СКА, хотя живу в СПБ. Регулярный чемпионат не смотрю, только плей-офф. но отдельное мое мнение и отдельное ваше мнение не имеет смысла...Канал решает свои задачи, а я свои. ПлачУ 299р и не парюсь из-за снукера или фигурного катания, АК Барса или Кунь-Луня. а ЦСКА - Зенит буду смотреть бесплатно, по ТВ и не потрачу мобильный трафик который у меня 40 гб на Андроиде и большой экран беру через точку доступа. А ю андерстанд? Не запарил? Так и вы со своими хотелками не занимайте трафик спортса, а решайте их доступным образом.
Ну смотреть аутсайдеров неинтересно, а кто болеет за них - так они посмотрят итак .
Футбольные аутсайдеры и хоккейные лидеры . Выбор однозначен . Для этого тв и существует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
смотрел с кинопоиска через телек. потом жена согнала , пришлось со смартфона досматривать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maluma Amulam
Ответ Сергей Вятич
Странно, что ветеран СКА не знает о петербургском канале 78, который транслирует практически все матчи СКА, в том числе и вчерашний в прямом эфире. Для его просмотра платные пакеты и подписки не нужны.
Может у него ламповый телик и область не ленинградская
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Монгольские спецслужбы
Странно, что вообще есть люди которые смотрят КХЛ.
Не КХЛ , а свой клуб . Нормально , то что каждый следит за своими
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрушающий мифы
Ответ Сергей Вятич
Странно, что ветеран СКА не знает о петербургском канале 78, который транслирует практически все матчи СКА, в том числе и вчерашний в прямом эфире. Для его просмотра платные пакеты и подписки не нужны.
Ну потому что ему надо было накинуть, он и накинул. Действительно, если ты так переживаешь за свой клуб, странно не знать о местном канале, регулярно показывающем его игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Евгений Мешков
смотрел с кинопоиска через телек. потом жена согнала , пришлось со смартфона досматривать.
Женщины виноваты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Приорат70
Ответ Сергей Вятич
Странно, что ветеран СКА не знает о петербургском канале 78, который транслирует практически все матчи СКА, в том числе и вчерашний в прямом эфире. Для его просмотра платные пакеты и подписки не нужны.
Ситуация в разы более странная, учитывая, что Каменев не только знает о нем, но и многократно был гостем-экспертом в студии во время трансляций. Едва ли он настолько впал в старость, чтобы забыть сей факт. Или находился за пределами области, или интервью заказное. В последнее верю больше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
Ответ Сергей Вятич
Странно, что ветеран СКА не знает о петербургском канале 78, который транслирует практически все матчи СКА, в том числе и вчерашний в прямом эфире. Для его просмотра платные пакеты и подписки не нужны.
может в Майами живет или Жмеринке?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rjcnbr
Ответ Ryan T.
Задолбали с этим "Динамо" - "СКА". Если уж на то пошло, эта подписка Яндекс Плюс стоит вроде не больше 3к за год! Купите да смотрите без нервов. В любом случае ТВ уже давно по-тихоньку задвигают в угоду подпискам за бабки. А эти все как-будто вчера родились.
2к она стоит. Там ещё 3 акканута можно добавить, я вот как раз своему отцу недавно показывал как на кинопоиске смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Поторопился с грибами...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
я всегда с собой беру
Матч-Премьер на яндекс.ру...)))
странно в 2023 году плакаться что негде смотреть...
десять лет назад да, пиратские каналы, глюки и прочее...
это как с фанайди, не могу сходить на футбол, так оформи паспорт болельщика!
а я не хочуууу....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
РустемХ
не топовый матч)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
где показывают кхл, легально и нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий