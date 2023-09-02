Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

Теги Крылья Советов СКА Сборная России по хоккею Федор Канарейкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Факел КХЛ Динамо детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Федор Канарейкин высказался о ситуации с показом хоккея на канале «Матч ТВ».

«То, что КХЛ будут меньше показывать по общедоступному телевидению, отразится на нашем хоккее. Здесь даже двух мнений быть не может. Хоккей должен быть доступен.

Это очень затратный вид спорта, и воспитать мальчишку родителям сейчас не просто. Надо покупать форму, вкладываться в ребят, это стоит немалых денег, и все группы хоккейные – платные. Если еще не показывать хоккей, тогда на чем воспитывать ребят? Что мы тогда будем смотреть?

Хоккей – топовый вид спорта номер один в нашей стране. Вместо матча «Динамо» и СКА решили показать игру РПЛ «Факела» и «Крыльев»? Ну, отлично, в кавычках, конечно. Что это такое, какая тут может быть дискуссия? Где мы были с футболом, а где мы были с хоккеем все это время?

Мы радуемся каким-то восьмым или двадцатым местам нашей футбольной сборной. Все футболисты у нас супергерои в этой ситуации. И не показываем вид спорта, в котором мы всегда завоевываем медали», – сказал заслуженный тренер России. 

В субботней сетке вещания телеканала «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ. 

Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

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64 комментария

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Wayne Gretzky 99
С какого перепоя это спорт номер 1? Я что-то не припомню, чтобы после победы на Олимпиаде над немцами народ на улице вышел. А вот когда Голландию обыграли в четвертьфинале ЧЕ полстраны на улицы вышло!
+141
-6
+135
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T622222
Даже любителей ММА уже больше, чем просмотра унылого КХЛ
+119
-5
+114
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Montenegro Serbian
Невероятно как можно так плоско мыслить.
Я вот люблю хоккей, но понимаю что футбол популярнее по объективным причинам.
А тут взрослый мужик, а рассуждает как подросток в пубертате: только максимализм. Типа если хоккеисты дают больше результата (кстати, где и когда давали наши хоккеисты давали результат в турнирах где был слёт всех сильнейших хоккеистов мира?), то и сам вид спорта автоматически более популярный.
Забавный он)
+73
-2
+71
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Игорь Новиков
В каком-то иллюзорном мире люди живут. хоккею очень далеко до футбола.
+49
-5
+44
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Wayne Gretzky 99
Ответ T622222
Даже любителей ММА уже больше, чем просмотра унылого КХЛ
Ща еще фигуристы проснутся!)
+39
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Tiestorzn17
Надо срочно ввести фан уйди для них и посмотреть на 150 зрителей спорта «номер один» на трибунах.
+28
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Jadie James
Хоккей дно, там даже шайбу не видно - кто его смотрит?
Ни разу в жизни - ни в школе, ни в институте, ни на работе - ни один окружающий не поднимал тему хоккея!
Может в доме пенсионеров кто вспомнит, но это уже не аргумент)
+31
-6
+25
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PIT-BUL
Ответ Jadie James
Хоккей дно, там даже шайбу не видно - кто его смотрит? Ни разу в жизни - ни в школе, ни в институте, ни на работе - ни один окружающий не поднимал тему хоккея! Может в доме пенсионеров кто вспомнит, но это уже не аргумент)
кстати, я думал я слепой, а шайбу тяжело разглядеть и уследить.
+17
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+17
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Кто составил коспекты Лобановского?
У хоккеистов и не может быть 20х мест потому, что столько стран в этот вид спорта и не играет.

Но баттхерт смешной.
+16
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+16
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Алексей Ненахов
Ответ Wayne Gretzky 99
С какого перепоя это спорт номер 1? Я что-то не припомню, чтобы после победы на Олимпиаде над немцами народ на улице вышел. А вот когда Голландию обыграли в четвертьфинале ЧЕ полстраны на улицы вышло!
Ну справедливости ради народ выходил , но по сравнению с Чм 08 и 18 это крошечная доля , матч Россия- Испания смотрели целой площадью на ,тысячи людей были
+15
-1
+14
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kunaguero
Хоккей номер 1 только в Канаде. И все.
+11
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Ник Гре
Ответ Montenegro Serbian
Невероятно как можно так плоско мыслить. Я вот люблю хоккей, но понимаю что футбол популярнее по объективным причинам. А тут взрослый мужик, а рассуждает как подросток в пубертате: только максимализм. Типа если хоккеисты дают больше результата (кстати, где и когда давали наши хоккеисты давали результат в турнирах где был слёт всех сильнейших хоккеистов мира?), то и сам вид спорта автоматически более популярный. Забавный он)
Ну, по его логике рапиры/сабли, лёгкая атлетика, синхронное плавание, лыжи, стендовая стрельба и т.п (где там у России больше медалей?) раскрутят "Матч ТВ" до мирового уровня... Голливуд позавидует, ага...
Клоун! 😜
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Axmat Cecenov
Можно открыть череп этим людям, и вбить что футбол самый популярный вид спорта России. Условный Зенит-Урал, больше зрителей соберёт ,чем Ска- Динамо. Почему если хоккей номер один, стадионы строят 6-10 тыс, а футтболный 40-70 тыс
+10
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Михаил1970
Надо писать письмо главному хоккейному болельщику. Он поможет и спасет.
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Доктор Верховцев
Кто это? Что они несут? Откуда повылезали? Мало было лыжников, фигуристов, гимнастов с их потоком сознания?
Я лучше посмотрю, как низ таблицы мяч пинает, чем на мельтешащих граждан с палками, которые периодически дерутся.
+8
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а ты смешной
Ответ Игорь Новиков
В каком-то иллюзорном мире люди живут. хоккею очень далеко до футбола.
Там еще и фигурное катание где то рядом у них)
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Roon95
Недалёкие хоккеисты и фигуристы никак не поймут , что мир рамного больше и шире, чем их ледяная площадка. Что телевизионщики не враги себе. Телевизионщики анализируют запросы аудитории и выдают ей продукт.
и хоккей не является даже в нашей стране спортом номер 1. смотришь новости , читаешь прессу и везде "почему-то" больше о футболе говорят, а не о игре с клюшкой.
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Noxalas
Ответ M-axi-m
Показывай хоккей чаще футбола - и будет наоборот.
не будет, телерейтинги просто обвалятся и все
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vzi
Правильные слова о том, что хоккей очень затратный вид спорта и все секции платные.
В самом комментарии ответ на то, почему хоккей на самом деле не номер 1. ;)
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Александр Чижов
Федя канал кхл и кхл 1 на что напомни
+6
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AIBOLIT66
ну, все хотят поживиться за счет футбола...фигуристы, хоккеисты, биатлонисты, массажисты, лыжники и дачники...
и даже одна женщина зубной техник...
Ну почему за счёт футбола? Может за свой счёт?
+5
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Ник Гре
Ответ PIT-BUL
кстати, я думал я слепой, а шайбу тяжело разглядеть и уследить.
Я с детства в очках, вижу только игроков, кто куда катится, а где шайба... 🧐🙄
Думаю, что графическая подсветка шайбы в ТВ-трансляциях потому и сделана, что хрен кто её видит.
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лоцман
В чем собственно проблема? Телерейтинги у футбика выше. Футбол более популярный вид спорта. Звезды хоккея, в основном, за океаном. Тем более сейчас лето(начало осени), когда еще ходить на футбол?
+5
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demin11@mail.ru
Хоккей с шайбой на льду, если равнять его с футболом, имеет локальный, местечковый ареол обитания и удел, но десятка полтора стран. Но это ладно, проблема – в несмотрительности по телевизору ( на стадионе всё с этим в порядке). Но не передает всех хоккейных страстей телевизионная картинка.
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Не уверен!!
Человек не понимает главного, что матчи условного Факела показывают на матч тв, так как пихают интересные матчи за которыми пойдёт зритель с участием ЦСКА, Спартака, Зенита на платные трансляции. Так как ставить Факел, КС и других на матч премьер нет смысл, кому нужно на него смотреть за деньги?!
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