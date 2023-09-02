Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»
Федор Канарейкин высказался о ситуации с показом хоккея на канале «Матч ТВ».
«То, что КХЛ будут меньше показывать по общедоступному телевидению, отразится на нашем хоккее. Здесь даже двух мнений быть не может. Хоккей должен быть доступен.
Это очень затратный вид спорта, и воспитать мальчишку родителям сейчас не просто. Надо покупать форму, вкладываться в ребят, это стоит немалых денег, и все группы хоккейные – платные. Если еще не показывать хоккей, тогда на чем воспитывать ребят? Что мы тогда будем смотреть?
Хоккей – топовый вид спорта номер один в нашей стране. Вместо матча «Динамо» и СКА решили показать игру РПЛ «Факела» и «Крыльев»? Ну, отлично, в кавычках, конечно. Что это такое, какая тут может быть дискуссия? Где мы были с футболом, а где мы были с хоккеем все это время?
Мы радуемся каким-то восьмым или двадцатым местам нашей футбольной сборной. Все футболисты у нас супергерои в этой ситуации. И не показываем вид спорта, в котором мы всегда завоевываем медали», – сказал заслуженный тренер России.
В субботней сетке вещания телеканала «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени).
В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.
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Я вот люблю хоккей, но понимаю что футбол популярнее по объективным причинам.
А тут взрослый мужик, а рассуждает как подросток в пубертате: только максимализм. Типа если хоккеисты дают больше результата (кстати, где и когда давали наши хоккеисты давали результат в турнирах где был слёт всех сильнейших хоккеистов мира?), то и сам вид спорта автоматически более популярный.
Забавный он)
Ни разу в жизни - ни в школе, ни в институте, ни на работе - ни один окружающий не поднимал тему хоккея!
Может в доме пенсионеров кто вспомнит, но это уже не аргумент)
Но баттхерт смешной.
Клоун! 😜
Я лучше посмотрю, как низ таблицы мяч пинает, чем на мельтешащих граждан с палками, которые периодически дерутся.
и хоккей не является даже в нашей стране спортом номер 1. смотришь новости , читаешь прессу и везде "почему-то" больше о футболе говорят, а не о игре с клюшкой.
В самом комментарии ответ на то, почему хоккей на самом деле не номер 1. ;)
и даже одна женщина зубной техник...
Ну почему за счёт футбола? Может за свой счёт?
Думаю, что графическая подсветка шайбы в ТВ-трансляциях потому и сделана, что хрен кто её видит.