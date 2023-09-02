Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

Федор Канарейкин высказался о ситуации с показом хоккея на канале «Матч ТВ».

«То, что КХЛ будут меньше показывать по общедоступному телевидению, отразится на нашем хоккее. Здесь даже двух мнений быть не может. Хоккей должен быть доступен.

Это очень затратный вид спорта, и воспитать мальчишку родителям сейчас не просто. Надо покупать форму, вкладываться в ребят, это стоит немалых денег, и все группы хоккейные – платные. Если еще не показывать хоккей, тогда на чем воспитывать ребят? Что мы тогда будем смотреть?

Хоккей – топовый вид спорта номер один в нашей стране. Вместо матча «Динамо» и решили показать игру РПЛ « » и «Крыльев»? Ну, отлично, в кавычках, конечно. Что это такое, какая тут может быть дискуссия? Где мы были с футболом, а где мы были с хоккеем все это время?

Мы радуемся каким-то восьмым или двадцатым местам нашей футбольной сборной. Все футболисты у нас супергерои в этой ситуации. И не показываем вид спорта, в котором мы всегда завоевываем медали», – сказал заслуженный тренер России.

В субботней сетке вещания телеканала «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир «Факел» – « » (начало – в 17:00 по московскому времени).

В это же время в Москве будет проходить матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

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