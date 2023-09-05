Юрзинов-младший о КХЛ: «Из года в год одни и те же фавориты – «Ак Барс», ЦСКА и СКА. Хочется, чтобы за Кубок Гагарина боролись и другие клубы»

Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Лада СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Владимир Юрзинов-младший Андрей Козырев Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Динамо Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Юрзинов-младший высказался об игре команд на старте сезона-2023/24.

«Больших неожиданностей нет. Те команды, которые изначально были фаворитами и укрепились в межсезонье, показали хороший хоккей.

Можно отметить «Ак Барс», СКА, «Автомобилист», минское «Динамо». Также «Куньлунь» одержал две победы: шесть лет команда без плей-офф и должна наконец реально побороться за выход туда. Состав сильный, пришли хорошие иностранцы. Поэтому такой старт «Куньлуня» не удивляет.

Еще мне нравится, как играет «Северсталь». Андрей Козырев – хороший специалист, и его команда показывает комбинационный хоккей, который мне близок. Знаю его лично, и думаю, что он вырастет в успешного тренера.

В то же время тяжело начали «Витязь», ХК «Сочи», «Лада», и в ближайшие туры им надо будет что-то перестраивать. Очень многое зависит от того, как сработают тренеры. В чемпионате много матчей и нет больших пауз, поэтому необходимо находить баланс и правильно готовиться к каждому этапу.

Много будет определять и выступление вратаря, игра команды в большинстве и меньшинстве, мастерство хоккеистов. Одной беготней и толкотней сложно добиться результата.

Будут ждать успеха и от клубов, которые хорошо усилились в межсезонье, а это «Трактор», «Спартак», «Динамо», «Амур», «Барыс».

Можно откровенно сказать, что в некоторые команды последние сезоны вкладывались хорошие деньги, но особых изменений нет. Должны появляться новые фавориты, и клубам надо оправдывать средства, в которые в них вложены. Одни и те же тренеры – а результата за три-четыре сезона нет, команды стоят на месте.

Из года в год одни и те же фавориты – «Ак Барс», ЦСКА и СКА, а хочется, чтобы за Кубок Гагарина боролись и другие клубы, потому что материальные возможности у них есть», – сказал заслуженный тренер России Юрзинов-младший.

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11 комментариев

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Ыжык
Мне вот интересно, он уж наверно лет 5 без работы. Ладно в КХЛ тебя не берут, но блин, неужели ему даже в ВХЛ никто работу не предлагал? Взял бы себе условную Югру или Кузню и довел бы их до чемпионства. Тогда бы на него и в КХЛ внимание обратили.
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marshal .masha
Будем надеяться, что в этом году мы Ак Барс, СКА и ЦСКА не увидем в финале, надоели пуще пареной репки, да и карма у них гнилая с их махинациями
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AAAARMEEC
Я вот смотрю на состав Ак Барса и удивляюсь как они в потолок зарплат уложились? Сохранили полностью состав, кроме Воронкова а подписали Жафярова,Яшкина, самых дорогих игроков Кхл. Почему нет проверки по игрокам????
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Strannix
Откуда им взяться, если эта троица пылесосит всю лигу, остальным достаются крохи.
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Rodgeras
https://www.sports.ru/hockey/1115443030-vladimir-yurzinov-mladshij-est-ogromnoe-zhelanie-vernutsya-v-kxl-prila.html?sl=1
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Рамиль Абзипаров
а из недели в неделю о фаворитах значит не надоедает повторять?
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Денис Кораблёв
В этом сезоне Спартак подтянется 🫶🏻
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MrPress
Ответ Ыжык
Мне вот интересно, он уж наверно лет 5 без работы. Ладно в КХЛ тебя не берут, но блин, неужели ему даже в ВХЛ никто работу не предлагал? Взял бы себе условную Югру или Кузню и довел бы их до чемпионства. Тогда бы на него и в КХЛ внимание обратили.
Он от командировки в Пекин еще не отошел
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Венер Кучербаев
Ответ Ыжык
Мне вот интересно, он уж наверно лет 5 без работы. Ладно в КХЛ тебя не берут, но блин, неужели ему даже в ВХЛ никто работу не предлагал? Взял бы себе условную Югру или Кузню и довел бы их до чемпионства. Тогда бы на него и в КХЛ внимание обратили.
в апреле 2020 года он покинул Трактор, так что 3 сезона без КХЛ. не знаю, есть ли у него какая-либо должность в СКА?
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