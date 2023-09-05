Юрзинов-младший о КХЛ: «Из года в год одни и те же фавориты – «Ак Барс», ЦСКА и СКА. Хочется, чтобы за Кубок Гагарина боролись и другие клубы»

Владимир Юрзинов-младший высказался об игре команд на старте сезона-2023/24.

«Больших неожиданностей нет. Те команды, которые изначально были фаворитами и укрепились в межсезонье, показали хороший хоккей.

Можно отметить «Ак Барс», СКА, « », минское «Динамо». Также «Куньлунь» одержал две победы: шесть лет команда без плей-офф и должна наконец реально побороться за выход туда. Состав сильный, пришли хорошие иностранцы. Поэтому такой старт « » не удивляет.

Еще мне нравится, как играет « ». Андрей Козырев – хороший специалист, и его команда показывает комбинационный хоккей, который мне близок. Знаю его лично, и думаю, что он вырастет в успешного тренера.

В то же время тяжело начали « », ХК « », «Лада», и в ближайшие туры им надо будет что-то перестраивать. Очень многое зависит от того, как сработают тренеры. В чемпионате много матчей и нет больших пауз, поэтому необходимо находить баланс и правильно готовиться к каждому этапу.

Много будет определять и выступление вратаря, игра команды в большинстве и меньшинстве, мастерство хоккеистов. Одной беготней и толкотней сложно добиться результата.

Будут ждать успеха и от клубов, которые хорошо усилились в межсезонье, а это «Трактор», «Спартак», «Динамо», «Амур», «Барыс».

Можно откровенно сказать, что в некоторые команды последние сезоны вкладывались хорошие деньги, но особых изменений нет. Должны появляться новые фавориты, и клубам надо оправдывать средства, в которые в них вложены. Одни и те же тренеры – а результата за три-четыре сезона нет, команды стоят на месте.

Из года в год одни и те же фавориты – «Ак Барс», ЦСКА и СКА, а хочется, чтобы за Кубок Гагарина боролись и другие клубы, потому что материальные возможности у них есть», – сказал заслуженный тренер России Юрзинов-младший.