Юрзинов-младший о Суперсерии-1972: «Стартовая точка для всего советского хоккея. С этой серии все начиналось, это как учебник»

Владимир Юрзинов-младший высказался о Суперсерии-1972 между СССР и Канадой.

Тренер ответил на вопрос о лучшем матче в истории хоккея, который стоит пересмотреть.

«Наверное, не один матч, а несколько выделю. Моя философия строилась на играх Суперсерии с Канадой. Пересмотрите ее. Великие игроки, которых я знал лично.

С этой серии все начиналось, это как учебник. Стартовая точка для всего советского хоккея. Работа тренеров, накал матчей, обстановка, интерес болельщиков. Наши игроки начали завоевывать высокие места в мировых рейтингах», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Юрзинов-младший.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.