Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Саюстов завершил карьеру. Он играл в каждом из 15 сезонов КХЛ

Теги Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Трактор Торпедо Владимир Юрзинов-младший КХЛ Александр Андриевский Дмитрий Саюстов Адмирал Хоккей

Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил карьеру.

35-летний форвард выходил на лед в каждом из 15 сезонов в истории КХЛ

Всего он провел 558 матчей в регулярках за «Торпедо», ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Адмирал», набрав 153 (85+68) очка. В плей-офф – 27 игр и 2 (1+1) балла. 

«Неплохая получилась история. Дмитрий Саюстов объявил о завершении карьеры. За «моряков» Саюстов сыграл 212 матчей и заработал 74 очка (44+30). Лучший бомбардир в истории клуба! Дима, спасибо за все!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока. 

«Я благодарен за годы проведенные в большом хоккее всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы проведенные в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.

Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», – сказал Саюстов.

4 комментария

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artem klishin
лучший бомбардир клуба с 74 очками 😆 что там за клуб такой 😆
+6
-2
+4
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Евгений Мешков
чем интересно займется на пенсии?
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Danny Vigneault
так за Металлург и не сыграл. ну да и ладно
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