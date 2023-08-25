Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Саюстов завершил карьеру. Он играл в каждом из 15 сезонов КХЛ

Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил карьеру.

35-летний форвард выходил на лед в каждом из 15 сезонов в истории .

Всего он провел 558 матчей в регулярках за « », , « », « », «Сибирь» и «Адмирал», набрав 153 (85+68) очка. В плей-офф – 27 игр и 2 (1+1) балла.

«Неплохая получилась история. Дмитрий Саюстов объявил о завершении карьеры. За «моряков» Саюстов сыграл 212 матчей и заработал 74 очка (44+30). Лучший бомбардир в истории клуба! Дима, спасибо за все!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.

«Я благодарен за годы проведенные в большом хоккее всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы проведенные в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.

Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», – сказал Саюстов.