Владимир Юрзинов-младший: «Есть огромное желание вернуться в КХЛ, прилагаю для этого все усилия. Постоянно ищу работу»

Теги Владимир Юрзинов-младший КХЛ Хоккей

Владимир Юрзинов-младший сообщил, что хочет вернуться к работе в КХЛ.

– Были ли у вас переговоры с клубами КХЛ в межсезонье?

– Я постоянно искал и ищу работу. Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия.

Надеюсь, что пауза не затянется надолго, и я все-таки найду работу, – сказал заслуженный тренер России Юрзинов-младший.

Последним местом работы тренера был «Трактор». Он покинул клуб в апреле 2020 года.

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