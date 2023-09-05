Владимир Юрзинов-младший: «Есть огромное желание вернуться в КХЛ, прилагаю для этого все усилия. Постоянно ищу работу»

Владимир Юрзинов-младший сообщил, что хочет вернуться к работе в КХЛ.

– Были ли у вас переговоры с клубами в межсезонье?

– Я постоянно искал и ищу работу. Я много лет работал в различных чемпионатах. У меня есть огромное желание вернуться в КХЛ, и я прилагаю для этого все усилия.

Надеюсь, что пауза не затянется надолго, и я все-таки найду работу, – сказал заслуженный тренер России Юрзинов-младший.

Последним местом работы тренера был «Трактор». Он покинул клуб в апреле 2020 года.