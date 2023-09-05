Тарасова о хоккее на ТВ: «Пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять! Футболисты тоже не первяки. У нас страна, где не играют в футбол»

Татьяна Тарасова считает, что российские хоккеисты стали хуже играть.

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять!

Сейчас хоккеисты стали играть хуже, так считаю не только я. Футболисты тоже не первяки. Не знаю, у нас действительно много футбол крутят, я вообще не понимаю. Мне кажется, у нас страна, где не играют в футбол», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

Андрей Назаров: «Показывать унылый футбол на федеральном ТВ вместо топ-матчей КХЛ нецелесообразно. Путин любит хоккей, играет в него»

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