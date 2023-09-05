Тарасова о хоккее на ТВ: «Пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять! Футболисты тоже не первяки. У нас страна, где не играют в футбол»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова телевидение КХЛ Хоккей

Татьяна Тарасова считает, что российские хоккеисты стали хуже играть.

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять!

Сейчас хоккеисты стали играть хуже, так считаю не только я. Футболисты тоже не первяки. Не знаю, у нас действительно много футбол крутят, я вообще не понимаю. Мне кажется, у нас страна, где не играют в футбол», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Канарейкин о трансляциях на ТВ: «Хоккей – спорт № 1 в России. Не показываем, радуемся каким-то 8-м или 20-м местам футболистов. Они у нас супергерои»

Андрей Назаров: «Показывать унылый футбол на федеральном ТВ вместо топ-матчей КХЛ нецелесообразно. Путин любит хоккей, играет в него»

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22 комментария

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ЦСКА1960
Вот мышление совков. Им пофиг что футбол популярнее, на него даже с фан айди ходит больше людей чем на хоккей. Им все равно что нравится людям, что люди хотят смотреть, им главное количество медалей на международной арене. Главнее всего показуха перед мировым сообществом.
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bevooch
Зимой в московском дворе футболистов вижу чаще чем фигуристов и хоккеистов вместе взятых.
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Дмитрий
Фигурное катание вообще не спорт.
+19
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Мирзоанис Якубов
Вроде бы фигурное катание подразумевает собой очень красивый вид спорта, а соответственно, представители этого вида спорта должны быть людьми милыми, красивыми, добрыми... На деле же наша фигурка - самое омерзительное омерзение, которое только можно представить. Всё время они пытаются ткнуть другие виды спорта, в первую очередь футбол.

Комплекс неполноценности у наших фигуристов, особенно у рабов с совка, вроде Тарасовой и Жулина.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ bevooch
Зимой в московском дворе футболистов вижу чаще чем фигуристов и хоккеистов вместе взятых.
точно
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Знатный стахановец
Слова очень-очень пожилого человека.
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JENNINGS
После таких интервью всё больше и больше становится стыдно от того, что знаком с ТАТ лично
Ну не знаю, на улицах и во дворе я лично вижу людей, занимающихся исключительно футболом
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ApXuMaHqPuT
Горячие новости от агентства "ОБС"👵
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bubareska
В футбол в любое время играют: во дворах и на коробках, а новые недавно построенные поля вообще каждый день заняты любителями всех возрастов. О чем она говорит?
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Aleksey Yashin
Тарасова: Раньше по Матч ТВ часто показывали фильмы со Стивеном Сигалом, но мне кажется, у нас страна не Стивенов Сигалов.
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KMR
Даже Галямов пошел мяч пинать,тк можно умереть со скуки пока сезон начнется.
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<~Inter~>
Ну на матч ТВ не дураки же работают. Можно много говорить про персоналиях на экранах и политизированное руководство, но также там есть множество профессионалов своего дела и они разрабатывают сетку вещания в зависимости от рейтингов. Никто бы не стал показывать футбол вместо хоккея, если бы у последних были лучше рейтинги
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Rus Donskoy
тарасова проснитесь
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Bartez1986
а как она это определила? ЧМ не выиграли в этом году? так мы и в следующем не выиграем...
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Andrey Ashhabadskiy
тарасова это не твоё гундосить
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Ранальду с пивком
Парадокс в том , что футбол является не популярным видом спорта у нас в стране и одновременно популярным ( больше посещаемость и просмотров) , а вот вовлеченности какой-то у людей нет . Либо народу спорт не нужен , либо успели взрастить поколение зрителей, а не фанатов/болельщиков которые обсуждают матчи от школьных перемен до в курилке на заводе
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продавец-пипец
Эта жаба то куда лезет???
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majestic1980
Каждый кулик свое болото (вид спорта) хвалит
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Стюардесс по имени Жанн
когда вы все тарасовы роднины тихоновы и другие питерские маразматики соберётесь на концерте кабзона ... уже тошнит от вас
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fussballer
Фигурное катание - вот спорт номер один!
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Marienburg
Ответ JENNINGS
После таких интервью всё больше и больше становится стыдно от того, что знаком с ТАТ лично Ну не знаю, на улицах и во дворе я лично вижу людей, занимающихся исключительно футболом
Мне кажется, здесь она все-таки имела ввиду должный уровень футбола, которого давно нет, а не статистику вовлеченных в игру масс
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