Крикунов об отсутствии показа игры «Динамо» и СКА: «Вывеска подразумевает хоккей экстра-класса. Посмотрите, сколько было зрителей. Не попавшие на стадион остались без зрелища»

Теги СКА Владимир Крикунов телевидение КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов оценил решение не показывать игру «Динамо» – СКА на ТВ.

СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игру посетили 7 831 зритель.

«С одной стороны, мы хотим развивать хоккей, по крайней мере, так говорят в КХЛ.

С другой – не можем найти компромисс и договориться о трансляции одного из центральных матчей первого месяца между московским «Динамо» и СКА.

Посмотрите, как народ соскучился по хоккею, сколько было зрителей в субботу на арене в Петровском парке, да и сама вывеска «Динамо» – СКА подразумевает, что будет хоккей экстра-класса.

Только вот те, кто не попал на стадион, остались без этого зрелища. Жаль людей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

6 комментариев

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Vasyamarch91
Дедуль, ну если вы кроме «кнопочного сотика» ничем пользоваться не умеете - это ваши проблемы
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sd4fmwrvz8
Зачем они это раздувают,есть каналы КХЛ ТВ,кому хоккей интересен посмотрят найдут где,не думаю что в регионах кому то интересны игры ска и того же динамо
+6
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khayembii
В КХЛ нет хоккея экстра-класса, но старый прав в остальном
+2
-1
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balander09
чемпионат длинный, динамо со ска ещё не раз сыграют, что разнылись то все?
финал конференции и седьмой матч что ли?
трагедия прям
+2
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