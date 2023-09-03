Крикунов об отсутствии показа игры «Динамо» и СКА: «Вывеска подразумевает хоккей экстра-класса. Посмотрите, сколько было зрителей. Не попавшие на стадион остались без зрелища»
Владимир Крикунов оценил решение не показывать игру «Динамо» – СКА на ТВ.
СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игру посетили 7 831 зритель.
«С одной стороны, мы хотим развивать хоккей, по крайней мере, так говорят в КХЛ.
С другой – не можем найти компромисс и договориться о трансляции одного из центральных матчей первого месяца между московским «Динамо» и СКА.
Посмотрите, как народ соскучился по хоккею, сколько было зрителей в субботу на арене в Петровском парке, да и сама вывеска «Динамо» – СКА подразумевает, что будет хоккей экстра-класса.
Только вот те, кто не попал на стадион, остались без этого зрелища. Жаль людей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
финал конференции и седьмой матч что ли?
трагедия прям