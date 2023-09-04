Алексей Дементьев: «Некоторые действия ИИХФ не поддаются логике – маловероятен запрет на трансферы. Не думаю, что достойные легионеры перестанут приезжать в КХЛ»

Алексей Дементьев считает маловероятным запрет на трансферы от ИИХФ.

– Может ли ИИХФ после ситуации с Федотовым запретить трансферы всем клубам КХЛ?

– Многие федерации запрещают игрокам, выступающим в КХЛ, играть за свои национальные сборные.

От ИИХФ можно ждать чего угодно, некоторые действия не поддаются логике.

Пока трансферы запретили только ЦСКА, и какие будут дальнейшие шаги, неизвестно. Полный запрет на трансферы маловероятен.

– Будет ли эта ситуация отпугивать легионеров от нашей лиги?

– Я не думаю, что достойные легионеры перестанут приезжать в КХЛ. Они будут руководствоваться больше возможностью заработать на старость.

Все понимают, что есть определённая категория хоккеистов, у кого подходит возраст к завершению карьеры.

Кто-то не смог реализовать свои амбиции в НХЛ, в других европейских лигах. Поэтому заработок будет главным аргументом, – сказал агент Алексей Дементьев.