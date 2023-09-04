«Куньлунь» не планирует выходить из КХЛ из-за Федотова: «Китай – один из основных локомотивов развития хоккея в Азии. Не вижу смысла ИИХФ идти на конфликт»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

«Куньлунь» не намерен покидать КХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«По Федотову сейчас очень много домыслов и фантазий. Но пока ничего не произошло. Есть регламенты ИИХФ и КХЛ, мы оперируем этими документами.

На основании того, что Федотов сыграл, мы, честно сказать, не видим, что это как-то повлияет на участие китайского клуба в КХЛ.

В любом случае, если будут какие-то обращения со стороны ИИХФ к нам, мы будем действовать в рамках регламента.

Приоритет клуба – оставаться в КХЛ и нас все устраивает. Мы не планируем выходить из лиги.

Если бы в регламенте ИИХФ было написано, что на лигу могут быть наложены подобные санкции, мы бы к этому подготовились.

Мы действуем в рамках регламента, где нет статей, которые прописаны в таких случаях.

Про санкции могут написать все что угодно. Пока про подобное нам никто не говорил, в китайскую федерацию никто не обращался, мы от нее ничего не получали

«Понятно, что иностранные клубы участвуют в чемпионате с разрешения национальных федераций и те в этом заинтересованы. Тот же Китай является одним из основных локомотивов развития хоккея в Азии.

И сейчас я не вижу смысла в том, чтобы ИИХФ пошла на конфликт с Китаем из-за этого. Пока у нас есть ощущение, что это только разговоры», – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.

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8 комментариев

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encaro_one
Николай Феоктистов как исполнительный вице-президент где сидит, в Москве?
А в Китае вообще помнят о команде?
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morgan
Если Куньлунь выйдет из КХЛ никто не расстроится. Бесполезная неинтересная команда.
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+5
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Marienburg
Вот мы и выяснили, что Куньлунь фарм Ярославля
+1
-1
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amurseff03
Үҙе кто только не издевается над ииизф и нхл)
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amurseff03
Ответ encaro_one
Николай Феоктистов как исполнительный вице-президент где сидит, в Москве? А в Китае вообще помнят о команде?
Если финансирует команду, значит помнят.
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rabbitd12345
Ответ morgan
Если Куньлунь выйдет из КХЛ никто не расстроится. Бесполезная неинтересная команда.
Никто не заметит
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0
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