«Куньлунь» не планирует выходить из КХЛ из-за Федотова: «Китай – один из основных локомотивов развития хоккея в Азии. Не вижу смысла ИИХФ идти на конфликт»
«Куньлунь» не намерен покидать КХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.
Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
«По Федотову сейчас очень много домыслов и фантазий. Но пока ничего не произошло. Есть регламенты ИИХФ и КХЛ, мы оперируем этими документами.
На основании того, что Федотов сыграл, мы, честно сказать, не видим, что это как-то повлияет на участие китайского клуба в КХЛ.
В любом случае, если будут какие-то обращения со стороны ИИХФ к нам, мы будем действовать в рамках регламента.
Приоритет клуба – оставаться в КХЛ и нас все устраивает. Мы не планируем выходить из лиги.
Если бы в регламенте ИИХФ было написано, что на лигу могут быть наложены подобные санкции, мы бы к этому подготовились.
Мы действуем в рамках регламента, где нет статей, которые прописаны в таких случаях.
Про санкции могут написать все что угодно. Пока про подобное нам никто не говорил, в китайскую федерацию никто не обращался, мы от нее ничего не получали
«Понятно, что иностранные клубы участвуют в чемпионате с разрешения национальных федераций и те в этом заинтересованы. Тот же Китай является одним из основных локомотивов развития хоккея в Азии.
И сейчас я не вижу смысла в том, чтобы ИИХФ пошла на конфликт с Китаем из-за этого. Пока у нас есть ощущение, что это только разговоры», – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.
А в Китае вообще помнят о команде?