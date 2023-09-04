«Куньлунь» не планирует выходить из КХЛ из-за Федотова: «Китай – один из основных локомотивов развития хоккея в Азии. Не вижу смысла ИИХФ идти на конфликт»

«Куньлунь» не намерен покидать КХЛ из-за ситуации с Иваном Федотовым.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«По Федотову сейчас очень много домыслов и фантазий. Но пока ничего не произошло. Есть регламенты ИИХФ и КХЛ, мы оперируем этими документами.

На основании того, что Федотов сыграл, мы, честно сказать, не видим, что это как-то повлияет на участие китайского клуба в КХЛ.

В любом случае, если будут какие-то обращения со стороны ИИХФ к нам, мы будем действовать в рамках регламента.

Приоритет клуба – оставаться в КХЛ и нас все устраивает. Мы не планируем выходить из лиги.

Если бы в регламенте ИИХФ было написано, что на лигу могут быть наложены подобные санкции, мы бы к этому подготовились.

Мы действуем в рамках регламента, где нет статей, которые прописаны в таких случаях.

Про санкции могут написать все что угодно. Пока про подобное нам никто не говорил, в китайскую федерацию никто не обращался, мы от нее ничего не получали

«Понятно, что иностранные клубы участвуют в чемпионате с разрешения национальных федераций и те в этом заинтересованы. Тот же Китай является одним из основных локомотивов развития хоккея в Азии.

И сейчас я не вижу смысла в том, чтобы ИИХФ пошла на конфликт с Китаем из-за этого. Пока у нас есть ощущение, что это только разговоры», – сказал исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.