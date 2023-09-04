«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Барыс Иван Федотов Куньлунь Ред Стар ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Иностранных участников КХЛ не затронут санкции из-за Ивана Федотова.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Международная федерация хоккея оштрафовала московский клуб на пять тысяч франков.

– Могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ?

– Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

5 комментариев

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цэсемьэр
а что по Динамо Минск?
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sob4kin.s@yandex.ru
Зато как все пугали жуткими санкциями, после которых хоккей в России закончится! А по факту - по 5000 за каждый матч с Федотовым, да и те платить не нужно, поскольку это нарушение санкций будет
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