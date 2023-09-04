«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»

Иностранных участников КХЛ не затронут санкции из-за Ивана Федотова.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата против «Ак Барса» (2:5).

Международная федерация хоккея оштрафовала московский клуб на пять тысяч франков.

– Могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ?

– Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся