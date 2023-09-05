Голдобин о хет-трике: «Приятно, что кто-то не пожалел кепок и бросил их на лед. Подарю детям»

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин высказался о своем хет-трике в матче КХЛ с «Северсталью» (6:4).

«Во-первых, мне приятно победить. У команды хорошие эмоции, все ребята рады. Но и хет-трик оформить тоже приятно. Это прикольно.

Что сделаю с кепками, которые болельщики выбросили на лед? Подарю детям. Спасибо большое болельщикам за это. Приятно, что кто-то не пожалел своих кепок и бросил их на лед.

Если же говорить об изменениях в нашей игре после первого периода, то мы плохо начали матч, нам тренеры в перерыве сказали: «Соберитесь, пока не поздно». Вышли на второй период, забили и вышли вперед.

В третьем периоде, конечно, немного отпустили игру, но все равно победили», – сказал нападающий «Спартака».

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8 комментариев

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Фарит Вахитов
Где-то читал, что в НХЛ кепки выброшенные на лед потом собирают и можно забрать свою после матча, болельщики даже подписывают свои кепки. Всё ради зрелищности. А так в КХЛ кепку купленную за 1,5-3к многим жалко кинуть на лёд, зная, что её не вернуть.
+14
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+14
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Сергей
Спартак с победой, Голдобин красавчик, так держать.
+4
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Crazy Writer
Ответ Metrostadt11315
в нхл слабоват был у нас хет трики лупит
Ну в НХЛ и у Гусева не получилось, а в КХЛ вон в числе первых парней на деревне.
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Uriah Heep
Было 3. Возможно, было бы больше, но трудновато было добросить до льда из-за расстояния.
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Канашец
Хороший игрок! Пора продавать в Амур за 50 миллионов! (сарказм)
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Crazy Writer
Ответ Фарит Вахитов
Где-то читал, что в НХЛ кепки выброшенные на лед потом собирают и можно забрать свою после матча, болельщики даже подписывают свои кепки. Всё ради зрелищности. А так в КХЛ кепку купленную за 1,5-3к многим жалко кинуть на лёд, зная, что её не вернуть.
Ваш коммент бы пометить как то что КХЛ реально может сделать как в НХЛ и отправить в ФХР. Расходов буквально лист бумаги с печатями и подписями на каждый клуб, с текстом - возвращать кепки со льда. И надпись на входе на стадион - подписанные кепки забирать после игры там-то, по паспорту.
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