Голдобин о хет-трике: «Приятно, что кто-то не пожалел кепок и бросил их на лед. Подарю детям»

Николай Голдобин высказался о своем хет-трике в матче КХЛ с «Северсталью» (6:4).

«Во-первых, мне приятно победить. У команды хорошие эмоции, все ребята рады. Но и хет-трик оформить тоже приятно. Это прикольно.

Что сделаю с кепками, которые болельщики выбросили на лед? Подарю детям. Спасибо большое болельщикам за это. Приятно, что кто-то не пожалел своих кепок и бросил их на лед.

Если же говорить об изменениях в нашей игре после первого периода, то мы плохо начали матч, нам тренеры в перерыве сказали: «Соберитесь, пока не поздно». Вышли на второй период, забили и вышли вперед.

В третьем периоде, конечно, немного отпустили игру, но все равно победили», – сказал нападающий « ».