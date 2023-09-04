Жамнов о 6:4 с «Северсталью»: «Голдобин начинает оживать, проведет достойно весь сезон, надеюсь. «Спартак» которую игру подряд пропускает в начале – непонятная система»

Теги Северсталь Спартак Алексей Жамнов Андрей Козырев КХЛ Николай Голдобин Иван Морозов Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов поздравил Николая Голдобина с тремя голами «Северстали» (6:4).

– Николай – молодец. Первый хет-трик в сезоне для «Спартака». Для нас это хорошо. Как говорится, Коля начинает оживать. СМИ писали про него, что он может сыграть один матч ярко, а потом его не видно. Николай это понимает. Надеюсь, он проведет достойно весь сезон на своем уровне.

– Мог забить четыре.

Иван Морозов хотел отдать Голдобину пас на четвертый гол, он ждал его. Но там было тяжело это сделать.

Которую игру подряд пропускаем в начале матча. Какая-то непонятная система. Постоянно объясняем игрокам, что нельзя так начинать матчи. Отыгрываться тяжелее, чем вести с первых минут. Постараемся убрать эту проблему в ближайшее время.

В перерыве убрали негатив, те решения, которые мешали нам играть в свой хоккей.

Андрей Козырев сказал, что разница между первыми двумя периодами была связана с усталостью у игроков «Северстали».

– Я своей команде на это не указывал, делал акцент на нашей игре. Такой хоккей – энергозатратный, у нас игроки тоже подустали. Если все делать по заданию, то такая усталость предусмотрена. Если же они начинают что-то придумывать, то это приводит к плачевному результату.

Нет, мы не ставим игроков в рамки, но все должно быть с головой, – заявил главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Играть надо по системе Ротенберга. Но он держит ее в строжайшем секрете, увы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий