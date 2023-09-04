Жамнов о 6:4 с «Северсталью»: «Голдобин начинает оживать, проведет достойно весь сезон, надеюсь. «Спартак» которую игру подряд пропускает в начале – непонятная система»

Алексей Жамнов поздравил Николая Голдобина с тремя голами «Северстали» (6:4).

– Николай – молодец. Первый хет-трик в сезоне для «Спартака». Для нас это хорошо. Как говорится, Коля начинает оживать. СМИ писали про него, что он может сыграть один матч ярко, а потом его не видно. Николай это понимает. Надеюсь, он проведет достойно весь сезон на своем уровне.

– Мог забить четыре.

– хотел отдать пас на четвертый гол, он ждал его. Но там было тяжело это сделать.

Которую игру подряд пропускаем в начале матча. Какая-то непонятная система. Постоянно объясняем игрокам, что нельзя так начинать матчи. Отыгрываться тяжелее, чем вести с первых минут. Постараемся убрать эту проблему в ближайшее время.

В перерыве убрали негатив, те решения, которые мешали нам играть в свой хоккей.

– сказал, что разница между первыми двумя периодами была связана с усталостью у игроков « ».

– Я своей команде на это не указывал, делал акцент на нашей игре. Такой хоккей – энергозатратный, у нас игроки тоже подустали. Если все делать по заданию, то такая усталость предусмотрена. Если же они начинают что-то придумывать, то это приводит к плачевному результату.

Нет, мы не ставим игроков в рамки, но все должно быть с головой, – заявил главный тренер « ».