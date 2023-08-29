Матч «Спартак» – «Динамо» посетят хоккеист Голдобин, пловчиха Ефимова и фигуристка Скопцова

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Юлия Ефимова Эдуард Мор КХЛ Михал Чайковски Николай Голдобин Павел Порядин Анастасия Скопцова Даниил Орлов Хоккей

Хоккеист Павел Порядин посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Игра состоится сегодня, 29 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят экс-футболист Эдуард Мор, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Анастасия Скопцова, тренер Павел Маркидан, хоккеисты «Спартака» Павел Порядин, Николай Голдобин, Михал Чайковски и Даниил Орлов, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

На игре также будут актеры Илья Глинников, Тимур Еремеев, Гоша Куценко, Егор Губарев и Федор Рощин, комик и телеведущий Азамат Мусагалиев, актриса Мария Ахметзянова, блогер Redgi singer, комик Иван Пышненко.

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4 комментария

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denis_wtf
Ловчиха это что то из Гарри Поттера?)
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Nick150486
Ловчиха Ефимова! Интересный вид спорта, наверное)))
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RUSSERG
И что?
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Ярик01
Думал Юлия Ефимова уехала в США и без возврата
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