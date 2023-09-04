1-й хет-трик сезона КХЛ оформил Голдобин в матче «Спартака» с «Северсталью»

Николай Голдобин стал первым автором хет-трика в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард « » трижды поразил ворота « » (5:3, третий период). Он забил на 22-й, 38-й и 41-й минутах.

В прошлом сезоне, выступая за «Металлург», набрал 36 (19+17) очков в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.