1-й хет-трик сезона КХЛ оформил Голдобин в матче «Спартака» с «Северсталью»

Теги Северсталь Спартак КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин стал первым автором хет-трика в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард «Спартака» трижды поразил ворота «Северстали» (5:3, третий период). Он забил на 22-й, 38-й и 41-й минутах.

В прошлом сезоне, выступая за «Металлург», Голдобин набрал 36 (19+17) очков в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Коля Строгонов
С хет-триком, тёзка!
Спасибо сегодня за победу!
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Caniball
Коля - молодец!
Продолжать в том же духе!
Хорошее у них звено с Порядиным и Морозовым образовалось.
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Rulya
Талантище же, не просто так с Сединами в звене играл, может после свадьбы повзрослел?
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