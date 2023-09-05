Морозов о планах КХЛ: «В этом году запустим обучение по финансовой, юридической грамотности и общению с медиа»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ обучит игроков финансовой и юридической грамотности.

– Вы после завершения карьеры стали функционером и продолжаете совершенствоваться – учеба, участие в конкурсе «Лидеры России».

– Когда я закончил профессиональную карьеру, получил приглашение от Дмитрия Николаевича Чернышенко возглавить МХЛ. Мне было интересно, я хотел остаться в хоккее, стать функционером.

А там – работа с молодежью, лига, где игроки должны расти и двигаться к уровню КХЛ. Мне это было интересно, я многому учился у Дмитрия Николаевича. И понял, что два высших образования, которые получил еще во время карьеры, надо развивать.

Появился такой уникальный проект, как «Лидеры России» – в первый раз я поучаствовал, провалил второй этап, понял, какие знания надо получить, что подтянуть. Через два года пошел еще раз – финал, суперфинал.

Это возможность проявить себя в команде незнакомых людей, получил там много знакомств. Могу с уверенностью сказать, что в России много перспективных ребят и девчонок, которые участвовали в этом проекте.

– Есть ли в планах у КХЛ какие-то проекты по адаптации игроков, завершивших карьеру?

– Большой блок нашей новой стратегии посвящен этому. У нас появился Департамент по взаимодействию с игроками, который возглавил Сергей Гимаев. Они проанализируют ситуацию, в этом году мы запустим обучение по финансовой, юридической грамотности и общению с медиа, – сказал президент .