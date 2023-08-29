Морозов о конкуренции в КХЛ: «Пол зарплат растет, каждый год поднимаем на 10%. Хотим дойти до разницы с потолком в 48,5%»

Президент КХЛ рассказал об уменьшении разницы между потолком и полом зарплат.

В сезоне-2023/24 размер потолка зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 405 млн (в сезоне-2022/23 – 315 млн).

Сообщалось, что в сезоне-2024/25 размер пола зарплат будет увеличен до 450 млн рублей.

«Мы идем к сокращению разницы между потолком и полом. Потолок мы придерживаем тем, что вставляем туда индивидуальные и командные бонусы. Некоторые клубы раздают бонусы за регулярный чемпионат, но результата не добиваются.

Рост пола идет процентно, каждый год мы поднимаем его на 10% (после сезона-2021/22 повышения один год не было – прим. Sports.ru). Так мы хотим дойти до разницы между полом и потолком в 48,5%. Это существенно поможет нам добиться того, чтобы все могли конкурировать друг с другом», – сказал Алексей Морозов.

Отметим, что если потолок будет больше пола на 50%, то размер пола зарплат будет составлять 600 млн рублей.

При его ежегодном повышении на 10% к такому уровню можно прийти в сезоне-2027/28.

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