Морозов о расширении КХЛ: «Если у клуба с развитой инфраструктурой будет желание, мы не против его рассмотреть. Нужны гарантии финансирования минимум на 3 года»

Теги Алексей Морозов КХЛ деньги Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможном расширении КХЛ.

«Заинтересована ли лига в расширении количества участников КХЛ? Если будет желание у клуба, у которого будет развита инфраструктура, то мы не против рассмотреть этого претендента.

Все нужно рассмотреть и проработать. Нужны гарантии финансирования минимум на три года, особенно с учетом растущего пола зарплат.

Мы контролируем все выплаты, задержки зарплат облагаются санкциями. Это непростой вопрос. В плане календаря будет тяжело, но ничего нерешаемого нет. Нужно будет пересмотреть количество матчей, чтобы уместиться. Или добавить дни для проведения чемпионата, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
У Куньлуня то вообще шикарная инфраструктура.
На растущие полы и потолки вообще без разницы- СКА даст новым клубам столько игроков сколько нужно на те зарплаты, какие нужно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
и чтоб место под потолком было, если вдруг Ромка скинуть кого решит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий