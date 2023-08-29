Морозов о расширении КХЛ: «Если у клуба с развитой инфраструктурой будет желание, мы не против его рассмотреть. Нужны гарантии финансирования минимум на 3 года»
Алексей Морозов высказался о возможном расширении КХЛ.
«Заинтересована ли лига в расширении количества участников КХЛ? Если будет желание у клуба, у которого будет развита инфраструктура, то мы не против рассмотреть этого претендента.
Все нужно рассмотреть и проработать. Нужны гарантии финансирования минимум на три года, особенно с учетом растущего пола зарплат.
Мы контролируем все выплаты, задержки зарплат облагаются санкциями. Это непростой вопрос. В плане календаря будет тяжело, но ничего нерешаемого нет. Нужно будет пересмотреть количество матчей, чтобы уместиться. Или добавить дни для проведения чемпионата, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Морозов о «Соколе»: «Мы на связи с Красноярском. Пока они не говорят о желании вступить в КХЛ»
На растущие полы и потолки вообще без разницы- СКА даст новым клубам столько игроков сколько нужно на те зарплаты, какие нужно.