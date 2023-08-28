Алексей Морозов: ««Тинькофф» – один из лидеров финансового рынка России. Вместе мы реализуем проекты по популяризации хоккея по всей стране»

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Алексей Морозов объяснил выбор «Тинькофф» генеральным партнером КХЛ.

Сегодня Континентальная хоккейная лига и банк объявили о контракте на два сезона.

«Тинькофф» – один из лидеров финансового рынка России, популярный и инновационный банк, стал генеральным партнером сразу трех лиг: Континентальной, Молодежной и Женской.

Вместе мы будем реализовывать проекты, направленные на популяризацию хоккея по всей стране. Мы хотим, чтобы наша замечательная игра становилась частью жизни как можно большего количества людей.

«Тинькофф» уделяет особое внимание поддержке детского спорта, что совпадает со стратегическим видением Континентальной хоккейной лиги – заинтересовать молодое поколение спортом, хоккеем и здоровым образом жизни.

Проекты, которые будут реализованы КХЛ вместе с «Тинькофф» в ближайшие два сезона, принесут пользу российскому хоккею, а наше сотрудничество будет продуктивным для всех сторон.

Добро пожаловать в семью партнеров КХЛ!» – сказал президент КХЛ.

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2 комментария

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Алексей Иванов
Олег был против
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Вячеслав Котов
ещё одни популизаторы
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