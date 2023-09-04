Панин о 1000 матчей: «Когда был помоложе, думал: это же сколько нужно играть, чтобы добраться до такого рубежа? За этой цифрой много труда, удач и неудач»

Григорий Панин не ожидал, что проведет в чемпионатах России 1000 матчей.

– Начну с того, что я об этом никогда не задумывался и не смотрел статистику, сколько матчей провожу. Обычно мне показывали и говорили о статистике моих удалений. У каких-то репортеров этот вопрос был основным.

Но если задуматься, то для меня реально круто провести 1000-й матч, покорить определенный рубеж своей карьеры. 1000 матчей в чемпионатах страны – серьезная цифра. Помню, когда был помоложе, то смотрел все эти карточки энхаэловских игроков, на всю статистику и думал: это же сколько нужно в хоккей играть, чтобы добраться до такого рубежа?

Понятно, что 1000 матчей – классная цифра, но она всего лишь остается цифрой. За ней стоит много труда, удач и неудач, эмоций, моментов, связанных с хоккеем, да и с жизнью в целом.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы эта цифра все увеличивалась и увеличивалась, но так как мы не вечны и все равно какой-то возрастной рубеж подходит – у меня он тоже есть, – посмотрим, сколько еще игр мне удастся сыграть до завершения карьеры.

– Могли ли вы когда-нибудь представить, что перешагнете такой внушительный рубеж, выступая на самом высоком уровне?

– Не мог себе представить, что сыграю 1000 матчей. Как я уже сказал, я никогда об этом не задумывался. Сейчас, с возрастом, выход на лед, да просто на тренировку или в зал, общение с пацанами в раздевалке – все это стало для меня намного ценней, чем когда это было в молодости.

В то время ты просто живешь какой-то своей определенной жизнью, хоккей для тебя вроде и любимое занятие, но ты не настолько тонко его ощущаешь, как сейчас. Потому что каждое упражнение: бросил ты шайбу, вступил в борьбу, начал атаку – во всем этом есть свой кайф.

Знаете, я всегда смотрел все эти мотивационные ролики в стиле «Вы должны любить то, чем занимаетесь, это должно приносить вам удовольствие» и только сейчас стал понимать, о чем в них говорилось, – отметил капитан « ».