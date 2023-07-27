Панин о составе «Салавата»: «Ребята достаточно профессиональные. Мы не повторим прошлый сезон, это был форс-мажор»
Григорий Панин заявил, что «Салават» не повторит результат прошлого сезона.
В сезоне-2022/23 уфимцы впервые с 2017 года вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).
Капитан «Салавата Юлаева» высказался об усилении команды в межсезонье.
– Это, наверное, вопрос не к хоккеистам, а больше к руководителям. Я же не могу быть оценочной комиссией по усилениям.
Я считаю, что ребята достаточно профессиональные. Кто-то доказал, что может забивать, отдавать и ловить. Дальше тренерский штаб уже будет решать, как это все скомпоновать, чтобы все работало.
– Беспокойства нет, что опять собирается слабая команда? Команда, которая повторит прошлый сезон в плей-офф.
– Понятно, что у вас свое мнение.
Мы не повторим прошлый сезон. Прошлый сезон – это форс-мажор, – сказал Панин.
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