Панин о составе «Салавата»: «Ребята достаточно профессиональные. Мы не повторим прошлый сезон, это был форс-мажор»

Григорий Панин заявил, что «Салават» не повторит результат прошлого сезона.

В сезоне-2022/23 уфимцы впервые с 2017 года вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).

Капитан «Салавата Юлаева» высказался об усилении команды в межсезонье.

– Это, наверное, вопрос не к хоккеистам, а больше к руководителям. Я же не могу быть оценочной комиссией по усилениям.

Я считаю, что ребята достаточно профессиональные. Кто-то доказал, что может забивать, отдавать и ловить. Дальше тренерский штаб уже будет решать, как это все скомпоновать, чтобы все работало.

– Беспокойства нет, что опять собирается слабая команда? Команда, которая повторит прошлый сезон в плей-офф.

– Понятно, что у вас свое мнение.

Мы не повторим прошлый сезон. Прошлый сезон – это форс-мажор, – сказал Панин.