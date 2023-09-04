«Молодой, ты что, охренел?». Такого подхода уже нет. Не то поколение!». Капитан «Салавата» Панин о подготовке к сезону

Григорий Панин поделился мыслями о значимости капитанства в хоккее.

– Вы являетесь многолетним капитаном «Салавата Юлаева». Что для вас означает капитанство?

– Я задумывался над этим. Сначала у меня был вопрос: «Почему меня вообще им выбрали?», «За какие качества?».

Капитанство во взрослом возрасте – это не простая нашивка, которая находится на твоей форме. Знаете, когда у тебя появляются дети, то появляется ответственность. Примерно такая же штука и с капитанской повязкой.

Это – не просто связь между тренерским штабом и командой, обсуждение каких-то моментов. Капитанство, в первую очередь, это общение с теми пацанами, которые приходят в команду, чтобы они психологически быстрее адаптировались, чтобы у них была большая возможность раскрыться.

Внутри команды всегда происходят какие-то конфликты. Порой, я сам шел на конфликт, с тем же самым Володей Ткачевым подрался, опять же, из-за эмоций.

В том году с Андреем Кареевым у нас тоже было недопонимание. Я потом перед всей командой извинился. Для меня нет проблемы подойти к человеку и извиниться.

Поэтому капитанство – это такой баланс эмоций, поддержание микроклимата и эмоционального накала перед матчами. Помимо этого, большой пример для молодых игроков в плане своего поведения после льда. То, что ты делаешь.

Я всегда стараюсь подсказать и объяснить пацанам какие-то мелочи, а не говорить им: «Иди там покачайся или иди там, сделай то».

Кому-то из молодых звонят агенты, говорят, чтобы тот брал шайбу и всех обыгрывал. А я пытаюсь игроку объяснить, помочь определить, в каком амплуа он себя видит в будущем: либо ты будешь защитником оборонительного плана, и ходить всех бить, либо будешь атакующим.

Бывает, приводишь им в пример зарплаты. Что для тебя ближе? Ты должен понимать, что здесь ты заработаешь больше, но, возможно меньше поиграешь. Атакующие защитники ведь недолго сияют, потому что физические качества подсаживаются.

Ты должен быть очень атлетичным. Защитникам оборонительного плана попроще, но, в любом случае, тоже нужно держать себя в хорошей форме.

Молодого ты сейчас за ручку уже не поведешь. Уже всё! Не то поколение! «Молодой, ты что, охренел?». Такого подхода уже нет.

Каждый год об этом разговариваю, и Игорь Ларионов тоже об этом говорил. Сейчас все самостоятельно готовятся к сезону.

Кто месяц, кто больше. Я себе три дня отдыха даю, чтобы ничего не делать. Образ жизни такой (улыбается).

Поэтому считаю, что собирать команду можно и за месяц до начала чемпионата. Мы приходим уже готовыми.

Дать какую-то тактику, сыграть турнир, и поехали в сезон. В любом случае, сейчас такое количество матчей, наиграешься, – сказал защитник Салавата Юлаева Григорий Панин.