Роман Ротенберг: «Газпром» строит много объектов по всей России – это важно для развития хоккея. Нужны катки»

Роман Ротенберг отметил роль «Газпрома» в развитии хоккея в России.

– Мы очень хорошо подготовились [к сезону], провели серьезные сборы. Сначала в Новогорске работали, закладывали фундамент, потом в Сочи, внизу и в горах.

– А на какой высоте? Это среднегорье?

– Среднегорье, да. На объектах ПАО «Газпром».

– Уже стало традицией организовывать презентацию перед сезоном. Это важное событие для клуба, для семей хоккеистов, приходят родственники, друзья, знакомые. Говорят, она была очень красочной. Расскажите, что осталось у вас в памяти.

– Во-первых, хотел бы отметить замечательный объект – «Репино-Ленинское». Там очень красиво, замечательная инфраструктура, лед – есть все для того, чтобы развивать хоккей. Мы очень рады, что у нас была возможность провести такое мероприятие именно там.

ПАО «Газпром» строит много объектов по всей России, это очень важно для развития хоккея, потому что, в первую очередь, нужна инфраструктура, нужны катки. А дальше уже все остальное – тренировочный процесс, тренеры, открытие детских школ.

Презентацию посетил лично Алексей Борисович Миллер, сказал напутственные слова, очень важные для укрепления командного духа. Мы благодарили за доверие, команда максимально настроена на хорошее начало сезона и достижение поставленных целей. Как сказал Алексей Борисович: «Деньги – не цель. Цель – это цель, а вера – это вера».

У нас есть цель, есть вера в команду, а самое главное, есть полное взаимопонимание между главным тренером, тренерским штабом, игроками. Наша задача – провести весь сезон на высоком уровне, выигрывать в каждой игре, вывести команду на пик к плей-офф, а для этого нужно иметь домашнее преимущество, начинать все серии дома и выигрывать. Конечно, стоит задача вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург, – сказал главный тренер в беседе с комментатором Геннадием Орловым.

Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»