Роман Ротенберг: «Газпром» строит много объектов по всей России – это важно для развития хоккея. Нужны катки»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер Геннадий Орлов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отметил роль «Газпрома» в развитии хоккея в России.

– Мы очень хорошо подготовились [к сезону], провели серьезные сборы. Сначала в Новогорске работали, закладывали фундамент, потом в Сочи, внизу и в горах.

– А на какой высоте? Это среднегорье?

– Среднегорье, да. На объектах ПАО «Газпром».

– Уже стало традицией организовывать презентацию перед сезоном. Это важное событие для клуба, для семей хоккеистов, приходят родственники, друзья, знакомые. Говорят, она была очень красочной. Расскажите, что осталось у вас в памяти.

– Во-первых, хотел бы отметить замечательный объект – «Репино-Ленинское». Там очень красиво, замечательная инфраструктура, лед – есть все для того, чтобы развивать хоккей. Мы очень рады, что у нас была возможность провести такое мероприятие именно там.

ПАО «Газпром» строит много объектов по всей России, это очень важно для развития хоккея, потому что, в первую очередь, нужна инфраструктура, нужны катки. А дальше уже все остальное – тренировочный процесс, тренеры, открытие детских школ.

Презентацию посетил лично Алексей Борисович Миллер, сказал напутственные слова, очень важные для укрепления командного духа. Мы благодарили за доверие, команда максимально настроена на хорошее начало сезона и достижение поставленных целей. Как сказал Алексей Борисович: «Деньги – не цель. Цель – это цель, а вера – это вера».

У нас есть цель, есть вера в команду, а самое главное, есть полное взаимопонимание между главным тренером, тренерским штабом, игроками. Наша задача  – провести весь сезон на высоком уровне, выигрывать в каждой игре, вывести команду на пик к плей-офф, а для этого нужно иметь домашнее преимущество, начинать все серии дома и выигрывать. Конечно, стоит задача вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург, – сказал главный тренер СКА в беседе с комментатором Геннадием Орловым.

Ротенберг поздравил «Газпром» и Миллера с Днем работников нефтегазовой промышленности: «Вы создали высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян»

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12 комментариев

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разноцветный логотип
> Как сказал Алексей Борисович: «Деньги – не цель. Цель – это цель, а вера – это вера».

такие телеги, мол деньги не главное, обычно продвигают те, у кого их хоть одним местом жуй
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Раменки за Динамо
Ты нам ещё расскажи как Газпром оттяпывает земли у Сочинского национального парка и строит на заповедной земле курорты "не для всех".
+9
-1
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sd4fmwrvz8
Ой какие благородные ребята, ладно хоть не добавил что Петербург кормит всю страну
+6
-1
+5
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Bartez1986
Третьяк: мой ######
+3
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Раменки за Динамо
Ответ Machine Head
Бенефис Ротенберга продолжается . Может ему в дикторы центрального телевидения пойти . Будет с утра до ночи чесать . Что -то ботиков Ротенберга не видно . Ах , сегодня воскресенье - выходной . Или все же А.И. Медведев всех разогнал ссаной метлой .
Все пляшут на корпоративах, сегодня "День работника нефтяной и газовой промышленности".
+2
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Machine Head
Бенефис Ротенберга продолжается . Может ему в дикторы центрального телевидения пойти . Будет с утра до ночи чесать . Что -то ботиков Ротенберга не видно . Ах , сегодня воскресенье - выходной . Или все же А.И. Медведев всех разогнал ссаной метлой .
+3
-2
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Антон Некрасов
перестаньте печатать этого Критина
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Антон Некрасов
я предлагал ,как то , пару постов подряд писал , что давайте перестанем писать....не получилось особо 😃
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Александр Маслов
только лёд на катках очень дорогой, многим это не по карману,так что о массовости можно не говорить, Много"Харламовым" " Бобровых" " Буре", просто не появляться, капитализм однако.
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Заборостроитель
Деньги -- это деньги!
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dmitriy1981
Ответ разноцветный логотип
> Как сказал Алексей Борисович: «Деньги – не цель. Цель – это цель, а вера – это вера». такие телеги, мол деньги не главное, обычно продвигают те, у кого их хоть одним местом жуй
Ротенберг, между прочем, всего добился сам😁
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PRICE
Ответ Антон Некрасов
перестаньте печатать этого Критина
Нужно просто перестать писать под этой фамилии комментарии, тогда и перестанут
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