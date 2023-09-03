Ротенберг о ротации в СКА: «Выбор – это очень хорошо. Худший вариант – когда его нет. В прошлых сезонах у нас бывало некем играть, выпадало по 10 человек»

Роман Ротенберг высказался о ротации состава СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с победы над московским «Динамо» (2:1).

– У СКА большая заявка. Будет ли ротация по ходу сезона?

– Худший вариант – когда нет выбора. В прошлом и позапрошлом сезонах у нас были ситуации, когда выпадало по десять человек и выбора не оставалось. Хоккеисты получали серьезные травмы до конца сезона и было некем играть.

Хорошо, когда есть выбор. Для главного тренера – это очень хорошо. А дальше лед покажет, – сказал главный тренер .