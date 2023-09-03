Ротенберг о ротации в СКА: «Выбор – это очень хорошо. Худший вариант – когда его нет. В прошлых сезонах у нас бывало некем играть, выпадало по 10 человек»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о ротации состава СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с победы над московским «Динамо» (2:1). 

– У СКА большая заявка. Будет ли ротация по ходу сезона?

– Худший вариант – когда нет выбора. В прошлом и позапрошлом сезонах у нас были ситуации, когда выпадало по десять человек и выбора не оставалось. Хоккеисты получали серьезные травмы до конца сезона и было некем играть.

Хорошо, когда есть выбор. Для главного тренера – это очень хорошо. А дальше лед покажет, – сказал главный тренер СКА

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16 комментариев

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Три броска в одной атаке
> некем играть
> СКА
+35
0
+35
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Goodvin55
Когда уже заявку на сезон ограничат и количество обменов? Это же шапито...
+25
0
+25
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Антон Некрасов
это не спортс ..это ротенбергс.ру
+11
0
+11
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Сергей Орлов
Вспоминается мем с вопрошающей брюнеткой.
+8
0
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Machine Head
Бывало некем играть- дрова из 20 штук были на трибуне .
+10
-2
+8
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Melnikov1968
Со вчерашнего вечера уже 7 или 8 новостей на ветке под фамилией Ротенберг. Спортс, необходимо и другие новости постить, хоть иногда.
+7
0
+7
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Doronya
🤔 А что если травмы игроков связаны с новой методикой Романа по подготовке игроков
+4
0
+4
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vatto
когда вротен успевает тренировать по мировой системе...если здесь без умолку балаболит...
+4
0
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Заборостроитель
Это когда СКА боролся за выживание с Молотом Прикамье, Нефтяником, Динамо-Энергия, тогда что ли игроков не хватало?🤣
+4
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Михаил Барвинский
спортс с Ротеном заключили соглашение какое-то, что ли!??? Каждый день новости смотришь и через новость Ротенберг сказал, Ротенберг написал, Ротенберг забил, Ротенберг объяснил и т. д.
+3
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+3
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sd4fmwrvz8
Это было тогда наверно в 90ые и начало нулевых когда Йозе учился в Лондоне и ска боролся за выживание
+3
0
+3
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oberkorn
Ротенберг. Ру
+2
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Владимир
Ох жаль, что нельзя сюда фото выкладывать!! Я бы скинул состав ска того сезона!!! Там можно было для них отдельный турнир приводить!! Да и на самом деле, сколько можно про него писать...!?!? Мне кажется, кто про него сюда пишет, тоже его не любит!!! Им потом нравиться читать наши раздражённые коменты))
+2
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Антон Некрасов
ну вот серьезно , защитнички питерского папки вашего , вы разве не видите этой ахинеи , что мол некем играть было ....посмотрите , что ваш патриарх говорит изо дня в день ,бред и только
+2
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Strannix
Ахахахаха.....
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4 shizzle ma nizzle
не понял, это намёк на выборы в раисе?
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