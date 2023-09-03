Ротенберг о том, что Мичков не сыграл против «Динамо»: «Матвей конкурирует с другими лимитчиками – Демидовым, например. Надо выиграть конкуренцию»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг лимит на молодых игроков Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков не сыграл против «Динамо».

18-летний форвард не вышел на лед в первом матче клуба в новом Фонбет Чемпионате КХЛ. СКА обыграл «Динамо» (2:1). 

– У Матвея Мичкова была хорошая предсезонка. Как ему попадать в ваш сильный состав?

– Матвей – лимитчик. В первую очередь он конкурирует с другими лимитчиками. А это, например, Иван Демидов, который младше Мичкова.

Сегодня Иван играл в ключевых отрезках. Есть конкуренция. Ее надо выиграть по спортивному принципу. Матвей работает, тренируется. Он будет играть, но это сначала надо заслужить, – сказал главный тренер СКА

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42 комментария

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Владимир
Глупее человека в хоккее я ещё не видел!!! Злость берёт на этого недоумка!!! Повторяется история как у Кузьменко!!! Когда его начали мариновать, когда он собрался в НХЛ!!! Зачем надо было парня дёргать из Сочи тогда??? Играл бы парень и развивался!!! Когда наконец-то закончится эпоха этого недоумка???!!! Это ужас, кошмар и дибилизм высшей степени... А если Матвей все-таки станет звездой НХЛ, он всё лавры спишет на себя!!!! Неужели на него нет никакой управы... Почему все вокруг вылизывают его... Как таким великим в прошлом людям самим не противно!!!??? Хотелось всё это матом написать... Просто быстро попаду на сайте в не милость((( Жаль парней, которые попадают к нему!! Надеюсь, что этот беспредел когда-нибудь закончится!!!! (
+86
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Maxim Shumov
Ну всё складывается очевидно, я уже писал. Через 3 года про Мичкова никто и помнить не будет, Йозе сделает свое дело. На лавке посидит в такое важное для развития время и прощай Филадельфия. Станет обычным игроком КХЛ, дай Бог. Сам молодец - погнался за бабками от СКИ - теперь получай
+57
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Ruscello
Ответ Maxim Shumov
Ну всё складывается очевидно, я уже писал. Через 3 года про Мичкова никто и помнить не будет, Йозе сделает свое дело. На лавке посидит в такое важное для развития время и прощай Филадельфия. Станет обычным игроком КХЛ, дай Бог. Сам молодец - погнался за бабками от СКИ - теперь получай
Вполне реальный расклад.
+21
-3
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TOR-NN
Ответ Владимир
Глупее человека в хоккее я ещё не видел!!! Злость берёт на этого недоумка!!! Повторяется история как у Кузьменко!!! Когда его начали мариновать, когда он собрался в НХЛ!!! Зачем надо было парня дёргать из Сочи тогда??? Играл бы парень и развивался!!! Когда наконец-то закончится эпоха этого недоумка???!!! Это ужас, кошмар и дибилизм высшей степени... А если Матвей все-таки станет звездой НХЛ, он всё лавры спишет на себя!!!! Неужели на него нет никакой управы... Почему все вокруг вылизывают его... Как таким великим в прошлом людям самим не противно!!!??? Хотелось всё это матом написать... Просто быстро попаду на сайте в не милость((( Жаль парней, которые попадают к нему!! Надеюсь, что этот беспредел когда-нибудь закончится!!!! (
Если Матвей хочет стать звездой НХЛ, ему надо брать билет в Филадельфию прямо завтра!))) в ске он пропадёт…
+20
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J-12
а ты у кого конкуренцию выиграл? Птица с крыши стадиона Зенит
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Goodvin55
Ну как бы Матвей может поехать на отдых и спокойно подписаться в НХЛ или Европе, чем мариноваться у Йозе. ФХР и КХЛ всё сделало чтобы этот вариант был возможен и законен.
+15
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J-12
и Федотов провёл 4 минуты в матче. Поменявший развитие у Ларионова. Когда уже молодые перестанут бегать к шарлатану ради денег
+14
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Goodvin55
Ответ Ruscello
Изначально была идея сделать из Мичкова центра, теперь всего лишь запасной. Топ-проспект и запасной...с Демидовым им, конечно, вдвоем места в основе не найти. Судя по составу СКА на матч с Динамо, Мичков в первом звене там может выходить. После отъезда Гусевых, Яшкиных и прочих Шипачевых, которые не по системе, видимо играли.
Подождите, после сезона выяснится что Грицюк, Толчинский, Алистров и другие тоже не по гениальной системе Йозе играют и поедут дальше как Жафяров, Яшкин и ко.
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HK Traktor
Ответ Владимир
Глупее человека в хоккее я ещё не видел!!! Злость берёт на этого недоумка!!! Повторяется история как у Кузьменко!!! Когда его начали мариновать, когда он собрался в НХЛ!!! Зачем надо было парня дёргать из Сочи тогда??? Играл бы парень и развивался!!! Когда наконец-то закончится эпоха этого недоумка???!!! Это ужас, кошмар и дибилизм высшей степени... А если Матвей все-таки станет звездой НХЛ, он всё лавры спишет на себя!!!! Неужели на него нет никакой управы... Почему все вокруг вылизывают его... Как таким великим в прошлом людям самим не противно!!!??? Хотелось всё это матом написать... Просто быстро попаду на сайте в не милость((( Жаль парней, которые попадают к нему!! Надеюсь, что этот беспредел когда-нибудь закончится!!!! (
Парней жалеть не надо, их туда силой никто не тащит, сами идут, как ослы за морковкой.
+12
0
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Ruscello
Изначально была идея сделать из Мичкова центра, теперь всего лишь запасной. Топ-проспект и запасной...с Демидовым им, конечно, вдвоем места в основе не найти. Судя по составу СКА на матч с Динамо, Мичков в первом звене там может выходить. После отъезда Гусевых, Яшкиных и прочих Шипачевых, которые не по системе, видимо играли.
+12
-1
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wolkov
мичков эпичный клоун, конечно. повелся на бабло ска, ушел с Локомотива, теперь лавку греет, да еще контракт до 2026 подмахнул. феерический дятел
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Melnikov1968
А что значит лимитчик? Он такой же игрок, как и все остальные, у него контракт. Какой ещё лимит?
+7
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Machine Head
Новый Макдэвид , заменил нового Овечкина на время .
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Владимир
Ответ HK Traktor
Парней жалеть не надо, их туда силой никто не тащит, сами идут, как ослы за морковкой.
я жалею только молодых пацанов, которые не по своей воле попадают туда!!! А Торчинский и другие просит едут за баблом... Может они и понимает, что их выкинут через год.. Но они найдут себе команды... А молодняк затеряется в пучине нескольких составов ска.. Или в лучшем случае попадут в фармы Сочи тли Ладу!!
+6
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Владимир
Ответ Андрей Корбут
Какая может быть управа на сынка правой руки диктатора? Ты забыл чтоли, где мы живем? Только сам диктатор может его приструнить, или его отец. Больше никто.
Да я это и понятно.. Вот это самое и обидное, что это ни кто не зделает, пока этот ребёнок не наиграется!!! А само то обидное, что великие люди перед ним пресмыкаются!!! Всё бояться его вернуть ч небес на землю!!! А пока такое есть, он так и будет глумиться над нашим хоккеем.. Нас и так никуда не пускают, а теперь ещё и ржать всем хоккейным миром будут!!! И у меня такое ощущение, что Третьяку не долго осталось в жирном кресле сидеть... Захватчик уже на границе... Ну как минимум уже бирочка на кабинет уже сделана...
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Евгений Мешков
жизнь идет - молодежь все так же бежит в СКА
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но зря конечно Мичков эмблемку то лобызал, аукается теперь
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wolkov
Ответ Михаил Курилов
Т.н. шарлатан разделал горе-Профессора под орех.
блин, ну справедливости ради, составы ске и торпеды несопоставимы, там тупо на скиллах выехали
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Александр Балабанов
Ответ Melnikov1968
А что значит лимитчик? Он такой же игрок, как и все остальные, у него контракт. Какой ещё лимит?
На молодых игроков. В заявке на игру дб 2 игрока до 20 и 21 года (если ничего не поменялось).
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Владимир
Ответ TOR-NN
Если Матвей хочет стать звездой НХЛ, ему надо брать билет в Филадельфию прямо завтра!))) в ске он пропадёт…
Вообще полностью с Вами согласен!!!!! Бежать подальше от этого хоккейного гения!!!
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Андрей Корбут
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Скоро авторы спорт.cру будут конкурировать, кому писать новости про Рому на главной )
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wolkov
Ответ Владимир
я жалею только молодых пацанов, которые не по своей воле попадают туда!!! А Торчинский и другие просит едут за баблом... Может они и понимает, что их выкинут через год.. Но они найдут себе команды... А молодняк затеряется в пучине нескольких составов ска.. Или в лучшем случае попадут в фармы Сочи тли Ладу!!
стесняюсь спросить, по чьей воле мичков попал в ске? папашка стал выкручивать руки яковлеву, мол, давай моему гению контракт как у игрока основы, в 16 то лет. Ну и был послан закономерно. А потом начались вьюшки молодого гения о том, как в Локомотиве не дают молодняку развиваться ахахахахах при том, что 2/3 команды воспитанников играет
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Андрей Корбут
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Ответ Владимир
Глупее человека в хоккее я ещё не видел!!! Злость берёт на этого недоумка!!! Повторяется история как у Кузьменко!!! Когда его начали мариновать, когда он собрался в НХЛ!!! Зачем надо было парня дёргать из Сочи тогда??? Играл бы парень и развивался!!! Когда наконец-то закончится эпоха этого недоумка???!!! Это ужас, кошмар и дибилизм высшей степени... А если Матвей все-таки станет звездой НХЛ, он всё лавры спишет на себя!!!! Неужели на него нет никакой управы... Почему все вокруг вылизывают его... Как таким великим в прошлом людям самим не противно!!!??? Хотелось всё это матом написать... Просто быстро попаду на сайте в не милость((( Жаль парней, которые попадают к нему!! Надеюсь, что этот беспредел когда-нибудь закончится!!!! (
Какая может быть управа на сынка правой руки диктатора? Ты забыл чтоли, где мы живем? Только сам диктатор может его приструнить, или его отец. Больше никто.
+2
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Oleg Kolesnikov
Ответ Мистер Кафель
А кто вообще сказал, что Мичков какой то там суперталант и обязан быть Кучеровым например? Нет конечно, я помню как в 16 лет начинал Сергей Самсонов, вот это было что-то. А Мичков, думаю ближе к грядке Филатова.
Мичков так-то все рекорды Кучерова с запасом побил на всех уровнях, вплоть до сегодняшнего дня. Мичков в 18 лет - ощутимо более сильный хоккеист, чем Кучеров в 18 лет.
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Андрей Корбут
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Ответ Maxim Shumov
Ну всё складывается очевидно, я уже писал. Через 3 года про Мичкова никто и помнить не будет, Йозе сделает свое дело. На лавке посидит в такое важное для развития время и прощай Филадельфия. Станет обычным игроком КХЛ, дай Бог. Сам молодец - погнался за бабками от СКИ - теперь получай
"Погнался за бабкам". Я смотрю ты у нас в 16 лет (возраст когда Мичков подписал контракт) был другой - очень взрослый, рассудительный, продуманный на десятки лет вперед , и совсем не велся на огромные деньги. Держи в курсе.
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Владимир
Ответ Ruscello
Изначально была идея сделать из Мичкова центра, теперь всего лишь запасной. Топ-проспект и запасной...с Демидовым им, конечно, вдвоем места в основе не найти. Судя по составу СКА на матч с Динамо, Мичков в первом звене там может выходить. После отъезда Гусевых, Яшкиных и прочих Шипачевых, которые не по системе, видимо играли.
)))) Точно!!!!!
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