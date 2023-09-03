Ротенберг о том, что Мичков не сыграл против «Динамо»: «Матвей конкурирует с другими лимитчиками – Демидовым, например. Надо выиграть конкуренцию»

Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков не сыграл против «Динамо».

18-летний форвард не вышел на лед в первом матче клуба в новом Фонбет Чемпионате КХЛ. СКА обыграл «Динамо» (2:1).

– У Матвея Мичкова была хорошая предсезонка. Как ему попадать в ваш сильный состав?

– Матвей – лимитчик. В первую очередь он конкурирует с другими лимитчиками. А это, например, , который младше Мичкова.

Сегодня Иван играл в ключевых отрезках. Есть конкуренция. Ее надо выиграть по спортивному принципу. Матвей работает, тренируется. Он будет играть, но это сначала надо заслужить, – сказал главный тренер .