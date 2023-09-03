Ротенберг о том, что Мичков не сыграл против «Динамо»: «Матвей конкурирует с другими лимитчиками – Демидовым, например. Надо выиграть конкуренцию»
Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков не сыграл против «Динамо».
18-летний форвард не вышел на лед в первом матче клуба в новом Фонбет Чемпионате КХЛ. СКА обыграл «Динамо» (2:1).
– У Матвея Мичкова была хорошая предсезонка. Как ему попадать в ваш сильный состав?
– Матвей – лимитчик. В первую очередь он конкурирует с другими лимитчиками. А это, например, Иван Демидов, который младше Мичкова.
Сегодня Иван играл в ключевых отрезках. Есть конкуренция. Ее надо выиграть по спортивному принципу. Матвей работает, тренируется. Он будет играть, но это сначала надо заслужить, – сказал главный тренер СКА.
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но зря конечно Мичков эмблемку то лобызал, аукается теперь