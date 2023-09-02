Казанский о Федотове: «ЦСКА и КХЛ выбрали тяжелый путь. Теперь у НХЛ есть повод не уважать наши контракты. Это может нанести серьезный удар, боюсь развития этой истории»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Денис Казанский Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Денис Казанский отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Ситуация с Федотовым – очень нетривиальная, мягко говоря. Мы увидели, что ФХР присоединилась к ИИХФ, и казалось, что это сильная позиция. Сегодня мы поняли, что эта позиция скорее робкая. Она изменилась кардинально.

ЦСКА и КХЛ выбрали тяжелый путь. Сейчас мы следим за реакцией ИИХФ и Тардифа. Но даже не они в этой ситуации вызывают опасения. Формальный повод теперь есть и у НХЛ не уважать наши контракты.

Это может нанести серьезный удар по лиге. До этого мы рассуждали скорее о джентльменском соглашении между лигами, а сейчас что может помешать НХЛ? Они вполне могут взять свои слова обратно.

Я очень боюсь развития этой истории, потому что она очень многозначная. Штраф пока выглядит как очень необычный выход из ситуации, с учетом того, какие санкции грозили ЦСКА. На мой взгляд, дело так просто все-таки не закончится», – сказал комментатор Казанский.

НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»

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14 комментариев

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greedy
Ответ Niyaz niyaz
Если Федотов будет играть сильно,то НХЛ может начать мстить,а если слабо вряд ли кмк
Им вообще плевать на Федотова. Они и мстить не будут. Просто примут к сведению новые правила игры. И по возможности заберут того, кто им понадобится. Вот и всё.
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+18
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Donbass
Это называется сделать себе харакири. Ну, это выбор КХЛ.
+15
-8
+7
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Niyaz niyaz
Если Федотов будет играть сильно,то НХЛ может начать мстить,а если слабо вряд ли кмк
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росхоккей
Это было бы хр...во, если бы у нас полно было звезд и конвейер производства классных игроков работал. Однако это не так. Кроме того, в НХЛ слишком сильная конкуренция. Пробиваются в основу НХЛ единицы. А пылить в АХЛ смысла нет. Платят немного и понту мало.
Кроме того, человек-летучая мышь во главе НХЛ сам помог невольно. Раздувание количества команд в НХЛ он приостановил. И расширение, судя по всему, не предвидится. Плюс есть траблы с убыточными командами, как Аризона. А конвейер северо-американский по производству игроков работает исправно. Из Европы игроки приезжают, причем уже не только оттуда. Конкуренция растет. И иногда, даже в нынешнем состоянии, КХЛ перепадает от переизбытка игроков в НХЛ. И не только россиян.
Единственный минус, это остановка в развитии лиги и неопределенность в политике. Никто не знает чего ожидать от властей. Мдэ...
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Макс Фет
ЦСКА сел в лужу, можно было найти вратаря получше и менее проблемного
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Mephi027
Я не уверен, что нам есть кого поставлять в НХЛ.

В последнее время новых Овечкиных и Малкиных не видно.

Большинство вроде бы хороших (как нам кажется) игроков приезжает, пробует, пару шайб даже может забросить, а потом тухнет и возвращается обратно на щите.
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Pertinax Gandi
Так НХЛ и так не уважало наши контракты, разве нет? Разве из КХЛ не уезжали в НХЛ игроки с действующими контрактами?
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Поговорим о разном
ЦСКА выбрал этот путь не сейчас, а гораздо раньше. Когда начал "воспитательные меры" год назад и отправил Ивана "в засаду". Непонятно упорство клуба. Уже столько "дров наломали" и продолжают ломать. Зачем это нужно всё? И так сложностей в спорте - выше крыш. Зачем ещё усложнять? Былого не вернуть и не исправить. Но можно же и сейчас на ступеньку уходящего трамвая запрыгнуть???? Например: ЦСКА "откладывает" контракт с Федотовым на год. Иван успевает уехать в тренировочные лагеря НХЛ и начать там сезон. Через год вернётся и начнёт выполнение отложенного контракта. В итоге все должны быть довольны. НХЛ получает выполнение своего контракта. Иван даже в случае расторжения с ЦСКА через год получит компенсацию. А в КХЛ его всё равно подпишет кто-нибудь. А если в НХЛ дела "пойдут" нормально - тогда вообще куча шансов для него. А Международная Федерация в таком случае должна отступить по причине прекращения споров между Лигами. И это самое простое. А если будет там плохо, может Филадельфия его и раньше вообще отпустит. Шипачева же в своё время отпусти после одной игры. Или я не вижу " много камней под водой" ?????
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swert-12
"...может нанести серьезный удар, боюсь развития этой истории" - все кто хотели уехать в НХЛ, уехали, кого не зовут или сами не хотят, те дома играют
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Роман Романов
Через два часа узнаем что решило ЦСКА по поводу Федотова
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