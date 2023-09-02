Казанский о Федотове: «ЦСКА и КХЛ выбрали тяжелый путь. Теперь у НХЛ есть повод не уважать наши контракты. Это может нанести серьезный удар, боюсь развития этой истории»
Денис Казанский отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Ситуация с Федотовым – очень нетривиальная, мягко говоря. Мы увидели, что ФХР присоединилась к ИИХФ, и казалось, что это сильная позиция. Сегодня мы поняли, что эта позиция скорее робкая. Она изменилась кардинально.
ЦСКА и КХЛ выбрали тяжелый путь. Сейчас мы следим за реакцией ИИХФ и Тардифа. Но даже не они в этой ситуации вызывают опасения. Формальный повод теперь есть и у НХЛ не уважать наши контракты.
Это может нанести серьезный удар по лиге. До этого мы рассуждали скорее о джентльменском соглашении между лигами, а сейчас что может помешать НХЛ? Они вполне могут взять свои слова обратно.
Я очень боюсь развития этой истории, потому что она очень многозначная. Штраф пока выглядит как очень необычный выход из ситуации, с учетом того, какие санкции грозили ЦСКА. На мой взгляд, дело так просто все-таки не закончится», – сказал комментатор Казанский.
НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»
Кроме того, человек-летучая мышь во главе НХЛ сам помог невольно. Раздувание количества команд в НХЛ он приостановил. И расширение, судя по всему, не предвидится. Плюс есть траблы с убыточными командами, как Аризона. А конвейер северо-американский по производству игроков работает исправно. Из Европы игроки приезжают, причем уже не только оттуда. Конкуренция растет. И иногда, даже в нынешнем состоянии, КХЛ перепадает от переизбытка игроков в НХЛ. И не только россиян.
Единственный минус, это остановка в развитии лиги и неопределенность в политике. Никто не знает чего ожидать от властей. Мдэ...
В последнее время новых Овечкиных и Малкиных не видно.
Большинство вроде бы хороших (как нам кажется) игроков приезжает, пробует, пару шайб даже может забросить, а потом тухнет и возвращается обратно на щите.