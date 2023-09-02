Казанский о Федотове: «ЦСКА и КХЛ выбрали тяжелый путь. Теперь у НХЛ есть повод не уважать наши контракты. Это может нанести серьезный удар, боюсь развития этой истории»

Денис Казанский отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Ситуация с – очень нетривиальная, мягко говоря. Мы увидели, что присоединилась к , и казалось, что это сильная позиция. Сегодня мы поняли, что эта позиция скорее робкая. Она изменилась кардинально.

и КХЛ выбрали тяжелый путь. Сейчас мы следим за реакцией ИИХФ и . Но даже не они в этой ситуации вызывают опасения. Формальный повод теперь есть и у НХЛ не уважать наши контракты.

Это может нанести серьезный удар по лиге. До этого мы рассуждали скорее о джентльменском соглашении между лигами, а сейчас что может помешать НХЛ? Они вполне могут взять свои слова обратно.

Я очень боюсь развития этой истории, потому что она очень многозначная. Штраф пока выглядит как очень необычный выход из ситуации, с учетом того, какие санкции грозили ЦСКА. На мой взгляд, дело так просто все-таки не закончится», – сказал комментатор Казанский.

НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»