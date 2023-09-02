Александр Кожевников: «Хорошо, что Федотов будет играть. Но ИИХФ и их негодяй президент могут спокойно наделать гадостей»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Хорошо, что Иван будет играть. Я рад за него.

Что касается юридических вопросов, то, наверное, будут приняты какие-то меры. ИИХФ могут спокойно наделать гадостей. Их негодяй президент может спокойно гадостей сделать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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4 комментария

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Григ77
А Кожевников что то говорил когда игрока у которого на руках был контракт призвали на службу ?
Ну хотя бы похвалил военкома?)
+6
0
+6
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rtr_return
Будет забавно смотреть как он лизать будет , когда ветер в другую сторону подует.
+5
0
+5
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Mikl_5555
Крик души чуланного эксперта..
+3
-1
+2
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Donbass
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
+1
-1
0
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