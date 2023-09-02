Александр Кожевников: «Хорошо, что Федотов будет играть. Но ИИХФ и их негодяй президент могут спокойно наделать гадостей»
Александр Кожевников отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Хорошо, что Иван будет играть. Я рад за него.
Что касается юридических вопросов, то, наверное, будут приняты какие-то меры. ИИХФ могут спокойно наделать гадостей. Их негодяй президент может спокойно гадостей сделать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Ну хотя бы похвалил военкома?)