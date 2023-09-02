Александр Кожевников: «Хорошо, что Федотов будет играть. Но ИИХФ и их негодяй президент могут спокойно наделать гадостей»

Александр Кожевников отреагировал на допуск Ивана Федотова до игры за ЦСКА.

1 сентября вратарь сыграл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Хорошо, что будет играть. Я рад за него.

Что касается юридических вопросов, то, наверное, будут приняты какие-то меры. могут спокойно наделать гадостей. Их негодяй президент может спокойно гадостей сделать», – заявил двукратный олимпийский чемпион .