Михайлов о Федотове: «ИИХФ давно вставляет нам палки в колеса. Почему они запретили сборной играть на всех уровнях?! Я за то, чтобы Иван выступал»
Борис Михайлов прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.
1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Я очень рад, что Иван будет играть. Значит, нашли решение. ИИХФ уже давно нам вставляет палки в колеса. Почему они запретили нашей сборной играть на всех уровнях?!
Не будет Федотова – найдут другой вариант, чтобы вставить палки в колеса. Я за то, чтобы Федотов играл во внутреннем чемпионате России и Кубке Гагарина», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
Михайловы - А нас то за что???