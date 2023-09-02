Михайлов о Федотове: «ИИХФ давно вставляет нам палки в колеса. Почему они запретили сборной играть на всех уровнях?! Я за то, чтобы Иван выступал»

Борис Михайлов прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Я очень рад, что будет играть. Значит, нашли решение. уже давно нам вставляет палки в колеса. Почему они запретили нашей сборной играть на всех уровнях?!

Не будет Федотова – найдут другой вариант, чтобы вставить палки в колеса. Я за то, чтобы Федотов играл во внутреннем чемпионате России и Кубке Гагарина», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион .

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️