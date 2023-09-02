Михайлов о Федотове: «ИИХФ давно вставляет нам палки в колеса. Почему они запретили сборной играть на всех уровнях?! Я за то, чтобы Иван выступал»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов прокомментировал решение КХЛ по делу Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

«Я очень рад, что Иван будет играть. Значит, нашли решение. ИИХФ уже давно нам вставляет палки в колеса. Почему они запретили нашей сборной играть на всех уровнях?!

Не будет Федотова – найдут другой вариант, чтобы вставить палки в колеса. Я за то, чтобы Федотов играл во внутреннем чемпионате России и Кубке Гагарина», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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15 комментариев

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гога11
Если будешь только Россию1 смотреть никогда не поймешь почему.
+23
-3
+20
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Daishi
А я за то, чтобы такие ветхозаветные пенсионеры-реваншисты сидели на огородах и мирно выращивали огурцы, а не тянули нашу страну в бездну.)
+24
-4
+20
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Alex Nobilius
Недалекое будущее. Российским клубам запретили трансферы иностранцев. Сборная после окончания дисквалификации начинает с 3й группы.
Михайловы - А нас то за что???
+10
-4
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личные рекорды это не хоккей
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их палочки по сравнению с вашим бревном которым вы по голове Ване дали это детские забавы, и вы Борис Петрович с вашим авторитетом должны были первым в колокола бить, парень сборную затащил на ОИ а вы с ним так, а теперь в спасители все метнулись, сами себя не уважаем , что хотеть от врагов
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Огюст
Ответ RussianKiwi
Как раз то и играет. Я уверен наверху слушают таких как Фёдоров, ларионов и фетисов
Федотов без мнения Михайлова уже вчера играл !
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saskha
всё это неприятно: из-за всей этой антизападной паранойи подставляются великие игроки. Лучше не обращать внимания
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-2
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Сибирский литовец
Ответ Daishi
А я за то, чтобы такие ветхозаветные пенсионеры-реваншисты сидели на огородах и мирно выращивали огурцы, а не тянули нашу страну в бездну.)
Свободу Алеше !!! И это … мы против , против каши по утрам и вообще против !)
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Сибирский литовец
Ответ Alex Nobilius
Недалекое будущее. Российским клубам запретили трансферы иностранцев. Сборная после окончания дисквалификации начинает с 3й группы. Михайловы - А нас то за что???
В твоих фантазиях похоже и не такое может быть )
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